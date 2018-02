Miguel Montero pacta con Nacionales

El receptor agente libre Miguel Montero pactó un acuerdo de ligas menores con los Nacionales de Washington con una invitación a la pretemporada del equipo de Grandes Ligas.

Se espera que el venezolano compita con el dominicano Pedro Severino por el puesto de suplente del cátcher titular Matt Wieters. Montero obtendrá un contrato de 1,3 millones de dólares por un año si es añadido al roster de 40 jugadores y tendrá la oportunidad de embolsarse 1,7 millones en concepto de bonos por desempeño.

Montero, de 34 años, terminó la pasada temporada con los Azulejos de Toronto. En junio, fue colocado en asignación por los Cachorros de Chicago, un día después de culpar a su compañero Jake Arrieta por permitir siete bases robadas en una derrota contra Washington.

Montero dijo que los Nacionales fueron agresivos en las bases ante el Cy Young de la Liga Nacional de 2015 porque sabían que tiene una lenta moción hacia el plato.

“Andan diciendo, ‘Miggy no puede sacar out a nadie’, pero mi pitcher no sabe retener a nadie en la base”.

El momento cumbre de Montero con los Cachorros fue un hit crucial en la agonía del séptimo juego de la Serie Mundial de 2016, para que el club pusiera fin a su sequía de campeonatos.