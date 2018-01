Mike Rojas nombrado Manager del año

El manager del equipo Leones del Caracas, Mike Rojas, fue galardonado con el premio Alfonso “Chico” Carrasquel, como el Manager del año en la temporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras sumar 33 boletas a su favor.

Rojas fue quien con sus estrategias guió a los Leones del Caracas a la clasificación a los Playoffs de la LVBP con 35 triunfos en 63 compromisos y también los metió en la semifinal, la cual disputan frente a los Caribes de Anzoátegui.

El nativo de la Florida, EEUU, recibió un total de 22 votos de los 55 posibles al primer lugar y sumó 11 papeletas más el segundo para finalizar con 77 puntos.

El mandamás del conjunto capital está en su primera temporada en Venezuela, sin embargo no se le hace extraña la organización gracias a que, su padre jugó para los Leones (Octavio “cookie” Rojas). “Desde siempre he seguido a este equipo, por mi papá. Me llena de mucho orgullo poder dirigirlo y vamos con todo”, comentó en su llegada al país.

Rojas fue contratado por la Organización de los Reales de Kansas City para que sea el encargado de dirigir la sucursal AA Northwest Arkansas del equipo grande.

Al manager de los melenudos lo escoltaron en la votación: José Moreno (Cardenales de Lara) con 14 votos al primero y 10 al segundo, Omar Malavé (Navegantes del Magallanes) con 11 y 18 votos respectivamente. Cabe destacar que los tres dirigentes lograron clasificarse a los Playoffs y actualmente buscan clasificarse a la final del campeonato.

Omar López (Caribes de Anzoátegui), Buddy Bailey (Tigres de Aragua) y Lipso Navas (Águilas del Zulia), también fueron nominados a este reconocimiento y recibieron aunque sea un voto al primer lugar.

Para el día de hoy está pautado dar a conocer el jugador ganador del premio Novato del Año.