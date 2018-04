Nadal se impone a Zverev y obliga el quinto punto en la Copa Davis

El número uno del mundo, Rafa Nadal, se impuso este domingo a Alexander Zverev 6-1, 6-4 y 6-4, en 2 horas y 16 minutos, igualando la eliminatoria de cuartos de final de Copa Davis 2-2 y forzando la disputa del quinto punto.

Zverev, número cuatro del mundo, sigue sin poder ganar a Nadal, ante el que ya había caído en las tres ocasiones anteriores en que ambos se habían enfrentado en el circuito mundial.

Nadal impuso su experiencia ante el joven número uno alemán, que se mostró nervioso cometiendo hasta 57 errores no forzados.

“Para mí ha sido un partido muy importante y estoy muy feliz por ello”, dijo tras el partido Nadal, que volvió a la competición en esta eliminatoria de Copa Davis desde que abandonara en el Abierto de Australia por molestias musculares.

“El primer set ha sido fantástico, he jugado muy muy bien. Después ha habido momentos en que he perdido un poco el control del partido porque él pega fuerte y yo también llevaba tiempo sin competir y el asumir el nivel del primer set se me hacía complicado”, explicó el número uno del mundo.

“Pero, en general he sabido manejar bien los tiempos del partido”, aseguró.

Nadal rompió el primer servicio a su rival para ponerse 2-0 por delante y llevar la iniciativa para acabar llevándose el primer set por un inapelable 6-1.

En el segundo set, Nadal volvió a romper el servicio del alemán en el primer juego, pero Zverev lo recuperó en el segundo.

El alemán empezó a jugar algo mejor, sacando con cuentagotas su potente revés y jugando profundo, pero una nueva rotura en el quinto juego volvió a poner en ventaja a Nadal, que gestionó para ganar 6-4.

En la última manga, ante un alemán nervioso, que gesticulaba y tiraba su raqueta, fruto de su impotencia, Nadal volvió a meter intensidad hasta ponerse 4-1.

Zverev le echó garra y ganó dos juegos consecutivos para ponerse 4-3, pero Nadal aguantó su servicio para acabar llevándose el partido y forzar el quinto punto.

La eliminatoria entre España y Alemania se decidirá en el último partido de individuales que disputarán David Ferrer, que el viernes había perdido ante Zverev, y el germano Philipp Kohlschreiber, que había caído ese día contra Nadal.