Nate Robinson jugará la Liga Sudamericana

El base estadounidense Nate Robinson volverá a figurar en la plantilla de importados de los Guaros de Lara para un evento internacional, toda vez que el gerente deportivo José David Hernández confirmó que disputará la primera ronda de la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB) 2017, a jugarse del 17 al 19 de este mes.

Los crepusculares, que en las dos últimas campañas se han quedado a un paso del Final Four en este torneo y es el único cuyo trofeo aún no luce en su repisa, deberán disputar el grupo C en Salvador de Bahía, Brasil, ante el anfitrión Universo Vitoria y los quintetos de Club Malvín (Uruguay) y Estudiantes de Concordia (Argentina).

Robinson, de 1.75 metros de estatura y 33 años de edad, viene de jugar la Copa Intercontinental FIBA en Tenerife, España, en la que los larenses no pudieron revalidar el cetro obtenido en 2016 en Frankfurt, Alemania ante el Fraport Skyliners (victoria 74-69) y esta vez cedieron ante el Iberostar Tenerife CB Canarias por 76-71.

El exjugador de equipos como New York Knicks, Golden State Warriors, Boston Celtics, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls, Los Ángeles Clippers o New Orleans Pelicans en la NBA, también tiene experiencia en la liga de Israel y con Guaros aportó 16.0 puntos, 2.3 rebotes, 5.1 asistencias y 1.3 robos de pelota por juego entre ronda eliminatoria y playoffs en 35 juegos, incluido un 37.1 por ciento de acierto en triples y 78.8 en tiros libres.

Hernández informó que el equipo trabaja en obtener visado para el reingreso de Robinson al país y también debe gestionar visado para entrar a Brasil, mientras que al mismo tiempo se realizan los respectivos contactos para la contratación de otros dos jugadores, quienes vendrán a llenar los espacios que fueron ocupados en días pasados por Zach Graham, Mario Little y Robert Upshaw.

El directivo recordó que con Little no se pudo negociar una continuidad debido a asuntos contractuales, toda vez que tenía previsto vincularse con el Consultinvest VL Pesaro de la liga de Italia. Graham confrontó problemas físicos (pie izquierdo) durante la gira previa al cotejo de la Intercontinental y Upshaw vino como un respaldo para Gregory Echenique y Néstor Colmenares en la zona pintada.

El anuncio de los jugadores que acompañarán a Robinson en la fase inicial de la LSB se realizará una vez que se haya concretado el acuerdo y la documentación correspondiente para su ingreso tanto a Venezuela como a Brasil, ya que la idea es que entren en ritmo y se adapten al grupo al aprovechar la disputa, semana a semana, de la ronda eliminatoria de la recién iniciada Liga Nacional (LNB).

En este torneo doméstico el reglamento solo permite el uso de un importado, por lo que los tres que disputarán la LSB tendrían que ser alternados por el cuerpo técnico, al que este miércoles se unirá el coach argentino Fernando Duró como nuevo entrenador principal, tras la reciente salida del también argentino Guillermo Vecchio.

El asistente técnico Yonaiker Ecker estuvo a cargo del grupo en las dos victorias obtenidas ante Atléticos de Caracas (0-4), 94-90 y 109-76 el pasado viernes 29 y sábado 30 de septiembre, en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Este viernes 6 y domingo 7 les tocará ser anfitriones de Comuna El Cementerio (2-0).