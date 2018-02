Niuman Romero con problema ocular

El experimentado Niuman Romero no estuvo en el line up en el segundo compromiso de los Caribes de Anzoátegui en la Serie del Caribe de Jalisco 2018 al tener una infección en el ojo izquierdo.

Romero por primera vez desde el dos de enero estuvo ausente y manifestó el mánager Omar López los problemas que presenta el jugador. “Amaneció con la molestia y puede que se trate de un orzuelo. Fue evaluado por el médico del equipo (José Rafael Velásquez) y está bajo tratamiento. Esperemos a ver cómo evoluciona en las próximas horas”, dijo a través de la página LVBP.com.

En el primer encuentro ante los Alazanes de Granma (Cuba) se fue de 4-0 y no tuvo suerte con el madero. “Pude colocar allí a Alexi Amarista, pero como enfrentamos a un zurdo (Raúl Valdez) no quería tener a dos bateadores de esa mano seguidos (Rafael Ortega sigue como abridor). Así que para tener un mejor balance ofensivo puse a Sardiñas, quien a lo largo de su carrera tiene un mejor promedio bateando como derecho, además de poder ocasional”.

En la jornada dominical estará de descanso Tomás Telis y estará detrás del plato Willians Astudillo.

El jugador Luis Domoromo se encargará de jugar en el bosque izquierdo según indicó el piloto. En los últimos 17 juegos López no había cambiado el line up por lo que no fue problema al lograr la primera victoria en el evento.

Teller contento

El siniestro nicaragüense Carlos Teller se encuentra complacido de estar en la Serie del Caribe 2018 con la divisa de Caribes.

El importado de los orientales ha hecho una gran labor desde su incorporación al equipo.

Teller venía de una mala de experiencia con el equipo Olmecas de Tabasco de México.

“No tuve un buen verano. Traté de concentrarme en tener un buen invierno. Gracias a Dios fue un tremendo invierno y bueno, creo que es un premio estar aquí”, dijo a MLB.com.

“Estoy tratando de hacer lo mismo que venía haciendo en Venezuela, sobre todo controlar las emociones del juego y tratar de darle una salida de calidad al manager”.

El lanzador será el abridor del juego cuatro de las Serie del Caribe para los Caribes de Anzoátegui que cuentan con marca de 1-1 en la contienda. “Creo que cuando te dan la confianza, tú sales y ejecutas mejor las cosas en el terreno”, dijo el zurdo.

“Eso es algo que hemos venido haciendo”. Teller ha recibido la confianza absoluta del mánager Omar López.