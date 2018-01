Omar Bencomo pacta con Minnesota

Gracias a sus buenas actuaciones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la temporada 2017-2018, el lanzador derecho Omar Bencomo Jr recibió contrato de liga menor, con invitación a los campos de entrenamiento por parte de los Mellizos de Minnesota.

El abridor que pertenece en Venezuela a los Bravos de Margarita, vuelve a la organización ligamayorista que lo tuvo en 2015-2016. La campaña anterior jugó para las filiales de los Marlins de Miami.

“En un organización en la que ya he jugado y me conocen bien. Tengo la oportunidad de estar muy cerca de Iván Arteaga, quien me ha ayudado bastante en lo que ha sido mi carrera en los últimos años y estoy seguro de que me seguirá guiando y debo aprovechar cada uno de sus consejos”, dijo Bencomo Jr al equipo de prensa de la LVBP.

Una de las metas del venezolano es llegar a las Grandes Ligas. En su carrera en las menores (ocho campañas) ostenta récord de 23 ganados y 32 derrotas, con efectividad de 4.01 en 138 juegos.

En Venezuela el jugador dejó esta zafra marca de 5 triunfos, 7 derrotas en 14 aperturas, tuvo efectividad de 4.42 en 75.1 entradas laboradas, además sumó 50 abanicados.