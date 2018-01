Omar López suma experiencia y talento

Omar López, mánager de Caribes de Anzoátegui ya conoce este tipo de eventos y afronta su segunda final, tras la ganada en la temporada 2014-2015 ante Navegantes del Magallanes en cinco encuentros. Su característica principal es el buen manejo del pitcheo e inteligencia.

Con cuatro años de experiencia en el máximo cargo en la pelota criolla, el valenciano de 41 años de edad (dirigente más joven de la LVBP), ostenta un récord positivo en ronda regular en general. Al sumar 139 victorias y 114 derrotas. En entrevistas recientes destacó el compromiso y nivel de su grupo.

“Lo que me hace sentir más orgulloso de este equipo es que nunca perdieron la convicción y la fe. Yo me siento satisfecho con mis jugadores. Siempre he creído que hay que conocer a las personas que tengas a tu lado para sacar lo mejor de ellos. Este grupo está unido”, dijo López al periodista Pablo Rondón.

El dirigente de los aborígenes destacó que la adición de Logan Darnell es importante en sus aspiraciones y están en la búsqueda de otro relevista en las ligas del caribe al quedarle un cupo de importados.

La efectividad de López se extiende en series de playoffs y finales al ostentar récord de 34 lauros y 22 descalabros. Líder de un Round Robin (formato competitivo anterior) y en series 6-4.

En Estados Unidos ha dirigido las categorías menores desde el 2008 en las organizaciones de los Astros de Houston. Suma un campeonato en 2013 con los Quads Cities River Bandits (81-57) en la liga clase A media.