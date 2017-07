Orden y sacrificio serán las herramientas del Deportivo Lara

El Deportivo Lara está a horas de su estreno en casa. Este sábado le hace frente a su primera salida en el estadio Metropolitano de Cabudare y encara nada menos que a Mineros de Guayana, uno de los serios aspirantes al título en el torneo Clausura. No hay otro objetivo que sumar los tres puntos, es un paso necesario para firmar un sólido inicio en feudo propio, aunque para lograrlo debe el club rojinegro plasmar un desempeño impecable y solvente en su zaga, habida cuenta de la capacidad en ataque del visitante guayanés.

No parece tarea sencilla contener a un conjunto que cuenta con dos artilleros de postín como Richard Blanco y Charlis Ortiz, aunque el portero del cuadro larense dice tener la fórmula para neutralizarlos: orden y sacrificio.

La línea posterior del rojinegro viene de una primera presentación esperanzadora, al sacarle un empate sin goles en Maracaibo al JBL Zulia, está claro, un equipo de menos cartel y capacidades en comparación con Mineros, y considera que puede de la misma manera sacarle el cero al próximo rival, si evitan los errores que generalmente se pagan tan caro, esos que los mismos futbolistas llaman “desconcentraciones”.

“Hay que tener mucha concentración y orden táctico en todo el partido, estos son juegos en los cuales no hay que tener ni un minuto de desconcentración”, señaló en nota de prensa el portero Carlos Salazar, para agregar que “tácticamente debemos ser bien ordenados e inteligentes para lograr un resultado bien positivo”.

Salazar, un arquero de experiencia que acaba de llegar a las filas crepusculares tras seis años de éxitos en Zamora, con el cual ganó cuatro estrellas, toma los recaudos del caso en torno a Mineros, porque lo considera un equipo de alta peligrosidad, principalmente, por la calidad que atesora en sus líneas.

“Es un equipo que se armó con jugadores de mucho peso, jugadores de jerarquía y de gran recorrido dentro del fútbol profesional”, anticipó el experimentado cancerbero, aunque sin olvidar que en el lado rojinegro también hay talento, porque “nos reforzamos bien” y debe haber preocupación en la otra trinchera.

Buenas sensaciones

Además de hablar sobre el plan de trabajo para el venidero careo, Salazar ofreció balance personal de lo que significó su primer partido como rojinegro y admitió haber quedado con buenas sensaciones, pese a que todavía no alcanza su punto máximo de rendimiento.

“Para los 16 días que estuve entrenando me sentí bien. Tuve un arranque muy positivo a pesar de no estar todavía en el nivel que quiero estar. Con el transcurrir de las jornadas ya estaré al mejor nivel para afrontar este torneo y así responder a la confianza que el equipo me está dando”, indicó quien está conceptuado como el fichaje estrella de la oncena crepuscular, visto que viene a dar garantías en una posición clave, con su jerarquía, liderazgo y espíritu ganador.