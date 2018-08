Nathaly Grimán gana oro para Venezuela #2Ago

Venezuela en los Juegos Centroamericanos 2018 Nathaly Grimán sumo una medalla de oro en el estilo libre la criolla venció a la cubana Yakelin Estornel con un apretado 2-0 con la categoría 62 kilogramos estilo libre.

Griman comento emocionada “aquí llevamos esta medalla de oro a nuestro país, para darles más alegrías, no sentí cansancio ninguno, no se si era la emoción pero me sentí muy bien”

Maria Jose Acosta se quedó con la medalla de plata al caer en la final de los 76 kilos libre ante la colombiana Andrea Olaya que la sorprendio con un movimiento cuando la criolla comandaba 3-0, cediendo la victoria por tocado 3-2

Al etilo libre buscan hoy 2 de Agosto conseguir ganas más medallas Luis Vivenes (25kg), Jose Daniel Diaz (97kg) y Pedro Cabello (86kg) en Barranquilla 2018