Osmer Morales listo para duelo ante Magallanes

El lanzador criollo Osmer Morales afina detalles para afrontar su primera apertura del año ante Navegantes del Magallanes este viernes en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Con el ánimo en las nubes espera rendir desde temprano y consolidarse en la solvente rotación crepuscular.

Bajo la supervisión del cuerpo técnico, el novel diestro realizó bullpen en busca de poner a tono su brazo que le dio tantos dividendos en las filiales de los Angelinos de Anaheim este 2017, su meta es llevar ese buen nivel a la pelota criolla y ayudar en la búsqueda del título.

“Me he preparado bien, me siento en buenas condiciones, agradezco a Dios y al mánager por darme un puesto en la rotación. Yo me mantuve activo en los Estados Unidos y por eso estoy a tono en este inicio de campaña. Vengo sin restricciones y espero aportar mi nivel y talento en pro del equipo”, destacó Morales.

El lanzador indicó que ha estado en comunicación constante con el mánager José Moreno, quien lo ratificó como abridor, aunque para ayudar al equipo puede ocupar cualquier rol.

Será la primera campaña del criollo como miembro de la rotación, ya que en sus tres años anteriores cumplió funciones en el relevo. En la 2016-2017 dejó récord de 2 victorias, sin derrotas en 16 presentaciones.

La meta del criollo es volver a firmar para organización ligamayorista, recién finalizó su contrato con los californianos y entró en la agencia libre, por eso necesita resaltar en la pelota criolla.

“Debo esperar que termine la Serie Mundial para que mi abogados empiecen a negociar mi contrato. La primera opción es de los Angelinos de Anaheim, me sentí bien con ellos y espero volver”, dijo el diestro.

Con las filiales de los californianos (doble A y triple A) logró récord de 6 victorias y 5 derrotas en 25 aperturas, dejó efectividad de 4.19 y abanicó a 121 rivales en 126.2 entradas laboradas.