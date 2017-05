Pastor Maldonado con ganas de volver

El piloto venezolano Pastor Maldonado estuvo como uno de los invitados en el circuito de Cataluña y destacó que le gustaría en un futuro cercano volver a correr en justas profesionales, pero hasta la fecha no tiene nada concreto.

“Durante este tiempo he aprendido muchas cosas, pero sobre todo que hay algo más detrás de la Fórmula 1, que es la familia. La verdad es que me siento súper bien y bueno, vamos a ver qué pasa. Aún es temprano, quizás en algún momento volvamos a correr, todo depende de las condiciones y si hay algo que me llame la atención”, expresó el maracayero a la prensa que daba cobertura a la carrera.

El criollo destacó que España le trae gran recuerdo al ser en el país donde logró su única victoria en la Fórmula 1.

En total, Maldonado participó en 96 carreras desde el 2011 al 2015 con las escuderías Williams y Lotus Renault, sumó 1 triunfo y 76 puntos.