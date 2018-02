Pernía y Carrillo a Mérida para trabajar con la vinotinto

El zaguero central Henri Pernía y el lateral izquierdo Daniel Carrillo, fichas del primer equipo del Deportivo Lara, forman parte de un grupo de cinco jugadores de categoría adulta que fueron convocados por el seleccionador nacional Rafael Dudamel a un módulo de trabajo con la selección nacional, a iniciarse este lunes 12 en el estado Mérida.

Pernía ha contado con el visto bueno del cuerpo técnico vinotinto en el pasado pero el larense Carrillo acude a su primera cita de este tipo, por lo que evidenció su alegría en declaraciones difundidas mediante un comunicado de prensa del club rojinegro.

“La verdad es que me ha alegrado mucho esto”, dijo Carrillo. “He trabajado mucho para esto y gracias a Dios se dio. Estoy en la convocatoria y ahora debo seguir esforzándome para que no quede en una convocatoria. Uno siempre quiere mejorar para seguir siendo tomado en cuenta”.

Considera que esta es “una responsabilidad más grande” para la que “hay que trabajar el doble”, mientras que también cree que es una ventaja el haber trabajado antes con Dudamel. “Estoy seguro de que me pedirá que mantenga mi juego, que siga trabajando de la mejor forma”.

Pernía, en tanto, agradece cada ocasión en la que vuelve a figurar entre los considerados y la asume como una motivación para mantenerse en la misma línea de trabajo, así como también una valoración positiva hacia lo que significó el semestre pasado con el equipo rojinegro, en el que perdió la final absoluta contra el Monagas Sport Club pero redondeó una buena actuación al mando de Leonardo González, lo que incluyó la clasificación a la Copa Libertadores.

“Cualquier llamado a la selección, sea módulos o partidos amistosos, siempre es grato para uno. Significa que haces las cosas bien en el club para que te sigan tomando en cuenta. Estoy agradecido con mis compañeros porque sin ellos esto no pasaría. Ahora se suma mi compañero Daniel (Carrillo), quien ha tenido un excelente torneo. Debemos seguir trabajando”, expresó Pernía.

El hecho de ser un jugador del medio local y no contarse entre los que militan en clubes del exterior resalta el hecho de ser llamado. “Eso demuestra que el profe siempre está pendiente de cada uno en el torneo local. Eso genera confianza no solo a mí sino a todos los jugadores del patio. Hay varios jugadores fuera del país que siempre tienen ese plus de estar en el exterior pero esto motiva mucho”.

Serán acompañados por 26 jugadores de categoría sub20 y por otros tres jugadores de la adulta a quienes Dudamel quiere observar, a saber, Luis Mago del Carabobo FC, Robert Garcés del Caracas FC y Francisco La Mantía, perteneciente al Deportivo La Guaira. Pernía ha disputado siete juegos con la selección adulta.

La Mantía también tuvo la oportunidad de ver minutos con el equipo grande en 2017 y ni Mago ni Garcés, al igual que Carrillo, habían sido tomados en cuenta para módulos.

Dudamel sigue con su apuesta de observar a jugadores de una generación más nueva para el proceso del Mundial de Catar 2022.