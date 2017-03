Petit abrirá tercer juego del CMB

El marabino Yusmeiro Petit sería el encargado de abrir el tercer juego del Clásico Mundial de Béisbol para Venezuela en la primera fase que se jugará en Guadalajara, México, por el grupo D. La información la dio a conocer el periodista Germán Cartaya.

Aunque el estratega venezolano, Omar Vizquel, no quiso hacerlo oficial. Por ahora Félix Hernández iniciará el primer choque contra Puerto Rico el día viernes y el sábado hará lo propio Martín Pérez ante Italia.

“Me siento preparado y muy motivado para asumir la responsabilidad que me dé Omar (Vizquel)”, explicó Petit al periodista Wilmer Reina. “Aún no me han confirmado nada, pero ojalá pueda tener ese honor de ser abridor en esta selección. Me preparé para eso”. Petit firmó contrato con los Angelinos de Anaheim y cuenta con experiencia para contribuir al conjunto nacional.

El elenco tricolor buscará olvidar lo ocurrido en 2013 cuando quedó fuera en primera fase al caer contra República Dominicana y Puerto Rico. Ahora quiere pasar la página y mejorar lo hecho en 2009 cuando se metió a semifinales.

Omar Vizquel manifestó que es una de sus dudas pero existía un compromiso de todos los lanzadores.

La novena venezolana quiere llegar lejos en el certamen y piensa meterse en la instancia decisiva.

El relevo también será importante para los criollos que deberán tratar de cumplir con los trabajos encomendados por Vizquel.

Primer entrenamiento oficial

El elenco nacional se encuentra concentrado en Arizona y realizó su primera práctica con los 28 peloteros convocados en el Surprise Stadium.

El capitán Miguel Cabrera se hizo presente junto a José Altuve, Alcides Escobar, Martín Prado, Odúbel Herrera, Carlos González, Ender Inciarte, Víctor Martínez, Salvador Pérez, Rougned Odor, Yangervis Solarte y Hernán Pérez. Mientras los lanzadores Félix Hernández, Martín Pérez, Jhoulys Chacín, (Yusmeiro) Petit, José Álvarez, Omar Bencomo Jr., Silvino Bracho, Deolis Guerra, Francisco Rodríguez, Bruce Rondón, Robert Suárez, Martín Pérez, Wilfredo Ledezma, José Alvarado y Gregory Infante también entrenaron.

Este miércoles la plantilla jugará desde las 4.00pm (Hora de Venezuela) contra los Reales de Kansas City en su primer choque de preparación a jugarse en el Surprise Stadium.

Yusmeiro Petit será el abridor de ese cotejo contra Kansas City que servirá de termómetro para la contienda Mundial.

El jueves harán lo mismo contra los Vigilantes de Texas a la misma hora y después de allí partirán a Guadalajara, México.

“Siento que todos estamos en la misma página que es ganar el Clásico Mundial”, dijo Vizquel al periodista Carlos Duarte.

Para Venezuela será primordial comenzar con el pie derecho el certamen y ganar ante los boricuas es el objetivo. sobre todo para chocar contra Italia en el segundo desafío con más confianza.