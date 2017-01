Querecuto agradecido con Cardenales

El campocorto de los Cardenales de Lara, Juniel Querecuto, se encuentra agradecido por todo lo que ha hecho el equipo durante la temporada 2016-2017 en la LVBP.

“Primero que todo debemos ser agradecidos a Dios por llegar hasta aquí. En principio llegamos a la postemporada y allí hemos pasado por dos series duras en las que pudimos cumplir”, manifestó Querecuto.

Para el barquisimetano es primordial no rendirse ante las adversidades. “Nosotros no nos rendimos. Hay que tratar de regresar la serie a Barquisimeto. Hay que darle crédito a las Águilas porque han hecho una gran labor, sobretodo su cuerpo de lanzadores”.

El toletero no ha tenido un buen rendimiento ofensivo en la instancia decisiva y le ha costado ayudar a la tropa larense.

“Es duro perder pero siempre tenemos que pasar la página. No podemos dar vuelta atrás y trataremos de hacer lo mismo que hicimos en la campaña”.

Conversó con su padre

El pelotero es hijo de Juan Querecuto, quien fue ficha de los alados por 13 zafras, conversó con su padre antes del tercer compromiso. “Mira no pude hablar con él en los dos primeros juegos y me hizo mucha falta. Luego si hemos hablado y ha sido importante. Él tiene mucha experiencia y me dio recomendaciones importantes. Ambos sabemos cómo manejar esto”.

Es la segunda final consecutiva que juega Querecuto en la LVBP, al ser ficha de los Tigres de Aragua en la edición anterior. “Mi papá siempre me motiva y es una persona que contribuye a mi carrera”.

Sobre la Serie del Caribe a jugarse en febrero, el paleador ambidiestro, afirmó que iría con Cardenales de Lara. “Con Cardenales Dios Mediante, iría con Lara”.

El jugador estará con los Gigantes de San Francisco al pactar contrato de ligas menores con el equipo de la Liga Nacional. “Mira toda la experiencia que he tenido con Cardenales me ha servido de mucho. Espero hacer el trabajo con los Gigantes y recibir el llamado a las Grandes Ligas”.