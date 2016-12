Ramos el décimo refuerzo del Deportivo Lara

El jugador Alexis Ramos proveniente de Yaracuyanos FC, se sumó por los próximos dos años y será parte de la plantilla que se encuentra armando actualmente el Deportivo Lara para la Temporada 2017 que iniciará a finales del mes de enero.

“Vengo a aportar al equipo lo poco que sé, quiero aprender en este club”, expresó con humildad el joven jugador luego de su firma con la institución.

El prometedor delantero proveniente de las categorías menores del Yaracuyanos FC, se describió como futbolista. “Soy un jugador trabajador y humilde, me esfuerzo en cada entrenamiento. Acá El profe me dijo que me mostrara, que intentara agarrar la pelota, ir hacia el arco, encarar, tener ocasiones al arco, generar asistencia y correr todas las pelotas”, comenta Ramos.

Con la camiseta del Yaracuyanos el delantero consiguió anotar en una ocasión en sietes juegos en los que alineó, demostrando grandes cualidades a la hora de encarar la portería rival, lo que le dio el aval para llegar al equipo rojinegro.

“Creo que hice un buen trabajo, estuve pendiente de realizar las pequeñas cosas en la cancha, eso fue lo que me dio la oportunidad de llegar al equipo crepuscular”.

Ramos se convierte así en la décima incorporación que realiza el Deportivo Lara de cara al torneo Apertura 2017, en la que el equipo rojinegro quiere quitarse la espina del año pasado al quedar en semifinales de la Copa Venezuela y del octogonal final del Clausura.