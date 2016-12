Rosberg abre otro capítulo en su vida

Luego de largos años de espera y de desilusiones a la sombra de los pilotos principales de las escuderías para las que corrió, Nico Rosberg se proclamó al fin campeón del mundo de Fórmula 1 en noviembre. Una corona que no podrá revalidar ya que cinco días después anunció su retirada.

No son habituales los casos de deportistas que eligen apartarse de los focos en la cúspide de sus carreras deportivas. Uno de ellos fue el francés Alain Prost, que puso fin a su carrera luego de ganar un cuarto Mundial de Fórmula 1, cuando contaba con 38 años.

Aunque el piloto alemán no es un ejemplo típico entre los intrépidos y a veces temerarios y excéntricos pilotos que conforman la parrilla de la máxima categoría del automovilismo. Familiar, hogareño y pausado, Rosberg, de 31 años, nunca ofreció titulares por su comportamiento dentro ni fuera de los circuitos. Su retirada obedece entre otros factores a su deseo de pasar más tiempo con los suyos.

“Será un nuevo capítulo en mi vida, un gran cambio. Va a ser bonito lo que venga, los proyectos, la familia, tener más tiempo. Vamos a estar en Ibiza, con el árbol de Navidad, una cena típica con pavo”, declaró Rosberg recientemente.

¿Y ahora, qué?

La decisión de Rosberg abre un abanico de posibles cambios tanto en la propia vida del piloto, como de la Fórmula 1, que iniciará la nueva temporada huérfana de su vigente campeón del mundo.

Lejos del asfalto y del olor a neumático quemado, Rosberg se centrará en quehaceres menos estresantes.

“Espero tener varios hijos, estaría bien si tengo la oportunidad: ¡un equipo de fútbol!”, declaró, a la vez que no descartó dedicarse al séptimo arte. “Sí, me gustaría. Conozco a actores en Alemania, puede que algún día, estaría bien. Tengo ya algo de experiencia porque siendo piloto tenemos que hacer mucha publicidad. Un héroe de acción, ¡eso me gustaría!”.

Pero más allá de la marcha de su campeón, la Fórmula 1 vivirá cambios significativos de cara a la temporada 2017, sobre todo un nuevo reglamento técnico que podría acabar con la superioridad hegemónica de Mercedes, ganadora de los tres últimos títulos mundiales de pilotos y constructores.