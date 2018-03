Rubén Limardo  entre los mejores del mundo

Apenas un toque separó a Rubén Limardo de meterse en final de ocho, en el Gran Prix de Budapest, evento internacional del calendario de Copas del Mundo de la Federación Internacional de Esgrima FIE. Limardo cedió 4 a 3 frente al japonés Koki Kano, en una acción que lo apartó de los cuartos de final.

“Estas acciones en la esgrima suceden, nos planteamos una estrategia con el japonés y esta vez resultó para el. Lo bueno dentro de todo es que recuperamos una parte muy importante que es la confianza para los eventos que debo cumplir este 2018 que son el campeonato panamericano y el mundial” indicó Limardo desde Hungría

Antes de medirse a Kano, el medallista de oro olímpico de Londres 2012 derrotó en tablón de 64 al italiano Cosimmo Martini por 15 a 11 y luego al kazajo Dimitri Adaikin por 15 a 12.

“Físicamente me siento bastante bien, he podido corregir muchos errores en las paradas que me estaban afectando y pude ir con fuerza a levantar mis acciones. Este puesto 11 me queda como con una espinita por que se que tenía todo para estar en la final” agregó

Con el lugar 11 en la tabla general, Rubén Limardo finalizó una vez más como el mejor tirador de América en un evento de categoría mundial en la esgrima. Por su parte su hermano Francisco ocupó el puesto 62 y María Gabriela Martínez se quedó con la misma posición en el apartado femenino