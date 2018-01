Scott Maine espera ayudar al equipo

El relevista de los Bravos de Margarita, Scott Maine, fue tomado en el draft y espera ayudar a los Cardenales de Lara en la postemporada.

El zurdo lanzó en 32 compromisos en la ronda regular y dejó foja de 3-1 con una efectividad de 4.23.

Maine culminó como cerrador de los insulares y se quedó con cuatro rescates. De hecho salvó por última vez el 27 de diciembre ante los larenses en Barquisimeto. “Estoy muy feliz por haber sido seleccionado en el draft y me cayó como una sorpresa. Vengo aquí a competir y tratar de ayudar a este equipo a ganar un campeonato. Vine a lanzar y espero hacerlo lo mejor posible”, explicó el siniestro previo al primer choque ante las Águilas del Zulia.

Maine estará en los innings finales del juego según indicó José Moreno, mánager de los pájaros rojos.

“Honestamente no me he sentado a hablar con el mánager pero estoy seguro de que voy a ser utilizado en situaciones contra zurdos y para salir de innings pero vine preparado para hacer lo que me corresponda”.

Además habló de ese rol como cerrador con los isleños.

“Con Margarita tuve la oportunidad de ser cerrador, fui setup y también relevista largo, hice un poco de todo por lo que estaré listo para lo que aquí necesiten que haga”.

Una de las debilidades de los crepusculares es el bullpen y se reforzó con Maine y Fautino De Los Santos, quien fue contratado desde los Toros del Este.

Por el título

Maine está claro que el club busca cortar la sequía de 17 años sin ganar un cetro.

“Todo el mundo quiere ganar aquí y está motivado para conseguir el campeonato en este equipo. Sé que Zulia derrotó a Lara el año pasado en el sexto juego de la final y por eso este año hay mucha hambre por lograr el título y todos están aquí con esa misma mentalidad”, indicó el lanzador.

“Este béisbol es grandioso. Hay mucha intensidad que los aficionados también te dan, los jugadores juegan fuerte y el nivel de competencia es de seguro más alto del que estoy acostumbrado”.