¿Víctor Martínez en el ocaso de su carrera?

Para nadie es un secreto que con la edad el cuerpo humano cede antes las molestias y la falta de resistencia que se tiene en la juventud. El deporte es uno de los oficios en los que la edad es de suma importancia, pues mientras eres joven y talentoso tienes todas las puertas abiertas, pero a medida que envejeces se vuelve cada vez más complicado seguir siendo parte de tan alto nivel deportivo.

Víctor Martínez aún no ha dicho oficialmente a los medios que esta será la última temporada de su carrera como grande liga, pero en el ambiente y en sus declaraciones se percibe que el bateador designado de los Tigres de Detroit estaría muy cerca de colgar los spikes

“Solo lo estoy intentando, amigo. Estoy tratando de sacar el mayor provecho posible de mi último viaje”, fueron textualmente las palabras del jugador bengalí al Detroit News, diario local.

A pesar de lo sucedido en la zafra anterior con el problema cardiaco que lo limitó a jugar solo en 107 desafíos, cifra más baja desde el año 2008 (73), el nacido en el estado Bolívar aún mantiene la energía y las ganas de reivindicarse en este 2018.

“El año pasado fue algo que no se pudo evitar”, comentó Víctor. “Pero gracias a Dios tengo un año más para salir por el camino correcto”. “Espero que seguir dando lo mejor hasta el final”.

Justamente la reciente condición médica en su corazón hizo pensar que V-Mart podría retirarse fuera de los terrenos de juego, pero luego de la exitosa operación que le fue practicada una nueva oportunidad de retomar la forma y su nivel se le presenta.

“Lo he estado tomando día por día. No he tenido ninguna restricción del médico ya que me dio el visto bueno. Lo único fue, y él me dijo esto de antemano, antes de que me operaran, dijo que el 80 por ciento de las personas que se someten a esta cirugía no necesitan una segunda. “Así que todavía estoy cruzando los dedos que estoy entre el 80 por ciento”, exclamó el pelotero con entusiasmo.

A sus 39 años y con 15 zafras sobre sus hombros uno de los mejores bateadores ambidiestros en la historia de Venezuela sigue ejercitándose en el presente Spring Training, eso sí con uno que otro ajuste en su rutina, pero con la misma disposición de siempre.

“He podido hacer mi rutina regular y las cosas habituales que hice toda mi carrera fuera de temporada para prepararme”, comentó. “Era normal para esta temporada baja. Solo pequeños cambios a medida que envejezco.”

El juego constante y su salida al campo con regularidad es el punto clave para el jugador de los Tigres.

“Creo que eso (la puesta a tono) solo viene con los juegos. Soy el tipo de persona que tiene que repetir muchas veces. Cuanto más lo hago, mejor me siento”, concluyó.