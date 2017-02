Víctor Martínez recuperado de molestias

El bateador ambidiestro Víctor Martínez se encuentra recuperado de las molestias físicas que lo aquejaban durante la temporada 2016 según reveló.

Martínez, ficha de los Tigres de Detroit, explicó que tenía problemas con una hernia. “Era bastante difícil levantarme de la cama. Estaba muy mal. Sé que los aficionados tienen todo el derecho de sentirse frustrados, pero créanme, el más frustrado era yo. Estaba bateando la bola por los canales, hasta la pared y sólo podía llegar a la primera base. En mi carrera nunca he tenido excusas, pero los aficionados no sabían lo que sucedía. Esta vez no era la rodilla”, aseguró el venezolano a través de MLB.com.

“Nunca he sido el más veloz, pero sé que era mejor de lo que demostré al final de la campaña”.

El experimentado bateador, de 38 años, manifestó que se encontraba frustrado con respecto a los problemas físicos. En el pasado experimentó dificultades con las rodillas pero en esta ocasión no le afectaron.

A mediados de la campaña anterior, Martínez y los Tigres pensaron en sacrificar los extrabases, con la intención de que no afectará a la hora de hacer su swing.

“Lo llegué a contemplar, pero la recuperación es todo un proceso. Se requieren siete semanas después de la cirugía y era a mediados de la temporada. Era algo que aún me dejaba tener buenos turnos al bate. La verdad es que estaba frustrado”.

El toletero, que bateó para .289 de promedio con 27 estacazos y 86 remolcadas, se operó al final de la zafra. “No había nada más que hacer, sino entrenar y atender a las vacas”.

Por un buen año

El pelotero espera cumplir con un buen año en la campaña 2017 de la Gran Carpa. “Definitivamente, no nos estamos poniendo más jóvenes. Todavía podemos competir. Nadie dijo que vaya a ser fácil. Pero es la realidad. No cabe duda de que seguimos luchando. Veremos qué sucede este año”.