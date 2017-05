VIDEO Basquetbolistas criollos hacen un llamado a cesar la represión

Dicen que se hace mas oscuro antes de amanecer! Falta menos Venezuela para que salgamos de lo que esta podrido! @Regrann from @jcaam0512 – Via @davidcomedia Siguen nuestros atletas haciéndose sentir, con un solo mensaje. NO MÁS! BASTA YA!! Voces del deporte gritan al mudo “NO MAS A LA REPRESIÓN, VENEZUELA LIBRE” Voices of sport shout to the world “NO MORE REPRESSION, FREE VENEZUELA” ProducciónAudioVisual: @Guille0266 Jugadores de la LPB y Selección de baloncesto de VENEZUELA : @pepitoromero @gregoryvargas8 @oscartorres.14 @jczancudo08 @24mcarrera Soundtrack: #YoPuedoVenezuela #venezuela – #regrann

