VIDEO Ex novia desmiente a Danry Vásquez: Lastimosamente esta no fue la primera vez

Fabiana Pérez fue la novia del pelotero venezolano Danry Vásquez y la victima de la violencia de género que se hizo viral en redes sociales luego de que se difundiera en estas, una golpiza que el jardinero de los Tiburones de La Guaira le propinara en el 2016.

Pérez desmintió las declaraciones que Vásquez emitiera ayer durante una rueda de prensa ante los medios venezolanos. “Esta no fue la primera vez” dijo la muchacha que estuvo con el pelotero durante 6 años.

“Ahora al ver el video recuerdo y digo como pude haber pasado todo esto, porque no hice nada, porque no reaccione. Pero bueno son cosas que pasan al momento, circunstancia en las cuales uno no tiene conciencia, no tiene nada. Ya que tu dices como es que la persona que dice que supuestamente me ama, me quiere y que les has entregado todo te puede hacer un daño como este”, expresó Perez en una entrevista telefónica con Despierta América de Univisión.

Fabiana Pérez dijo que lo del video no fue primera vez. El pelotero venía haciendo este tipo de acciones desde hacia tiempo según el relato de la joven. “Lastimosamente no fue la primera vez. Yo tenía cosas en mi cuerpo y mi mamá me decía que te paso. Yo siempre le buscaba una excusa por tapar lo sucedido”.

La joven dejo un mensaje claro a las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. “La violencia no es amor. Los celos, la desconfianza, eso no lleva a nada”.