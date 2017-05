VIDEO: Fernando Aristiguieta denuncia que el asesinato de Miguel Castillo es un genocidio

Visiblemente afectado por la relación que mantenía desde niño con el joven Miguel Castillo, el futbolista Fernando Aristigueta se manifestó a través de un video en Instagram, en contra de la represión que emprenden los cuerpos de seguridad del estado y que cobraron la vida de su entrañable amigo.

Aristiguieta y Castillo estaban vinculados por haber estudiado ambos en el Colegio San Ignacio de Loyola, institución desde la cual se marchará este jueves hasta Las Mercedes, exactamente en el punto donde cayó ayer Miguel Castillo producto de una metra disparada presuntamente por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, según declaraciones de diputados a la asamblea nacional que dicen tener pruebas clínicas y paraclínicas del asesinato.

“Esto no es represión, esto es un genocidio. Hoy mataron a Miguel, mañana matan a otro amigo, pasado mañana a mi hermano el mes que viene me toca a mí. Hasta cuando, Venezuela no se merece esto”, dice en su video “El Colorado” Aristiguieta ficha del Caracas FC en el fútbol nacional.