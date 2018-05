VIDEO Yangervis Solarte definió victoria de Azulejos ante Indios con un grand slam

Los Azulejos y los Indios no se volverán a enfrentar sino hasta la primera semana de septiembre. Quizás sea lo mejor para todos, tras la interminables horas que pasaron mirándose las caras el jueves.

El dominicano José Ramírez conectó un jonrón de dos carreras, su compatriota Erik González empujó cuatro carreras, y Cleveland aplastó 13-4 a Toronto para dividir honores en la larguísima doble cartelera.

Adam Plutko cumplió su primera apertura en las Grandes Ligas y ganó el segundo duelo, que representó la victoria número 1.500 para Terry Francona. Es el 24to manager que llega al hito.

Los Azulejos ganaron el primer encuentro por 13-11, en 11 innings.

El comienzo de ese primer duelo se demoró una hora y 53 minutos por la lluvia. Esa misma razón hizo necesaria la doble cartelera, al posponerse los duelos del 14 y 15 de abril.

Así, el segundo compromiso comenzó 45 minutos tarde. Se definió mucho más rápido, pues los Indios rayaron nueve veces en el quinto capítulo, coronado por el cuadrangular de Ramírez y por un doble de tres carreras de González.

Tyler Olson (0-1) se llevó la victoria mientras que Joe Biagini (0-1) fue el derrotado.

Yangervis Solarte logró el primer grand slam en su carrera, cuando había dos outs de la undécima entrada, para que los Azulejos triunfaran en el primer encuentro.

For his grand finale, Yan Solo launched one to a galaxy far, far away. #SolartePower 🔋 pic.twitter.com/Sf2BtdiWIB

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) May 4, 2018