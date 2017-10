Yojhan Quevedo por una oportunidad con Cardenales

El inicio de campaña de Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional está a la vuelta de la esquina, al enfrentar el 10 de octubre a los Tigres de Aragua en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

En el nido las incorporaciones de jugadores son latentes, este martes se reportó el receptor Yojhan Quevedo, quien tiene como principal misión ganar tiempo de juego en las primeras de cambio.

Será una batalla interesante por la titularidad en el puesto dos en la novena crepuscular que no contará en gran parte de la campaña con Manuel Piña, al ver mucha acción en las Grandes Ligas (Cerveceros de Milwaukee). Las opciones principales serán Gustavo Molina (ofensiva), Gabriel Lino (defensiva) y Quevedo (versatilidad), este último solo está a la espera de una oportunidad de demostrar todo lo aprendido este año en la categoría clase A fuerte de los Marineros de Seattle (Clinton Lumberking).

“Vengo a trabajar y a demostrar que puedo recibir oportunidades. El chance de jugar uno se lo gana demostrando en el terreno que está listo. Con tanto talento alrededor hay que fajarse a diario. Vengo de un buen año en el norte con el madero. En gran parte se debe al tiempo que estuve en Cardenales el año pasado. El coach Selwyn Langaigne me ayudó mucho en esa labor”, destacó el novel receptor al equipo de prensa larense.

Con la filial ligamayorista bateó para un sólido promedio de .273 (108 imparables en 396 turnos), 36 anotadas, 24 dobles, 1 triple, 7 jonrones, 46 remolcadas y 5 robadas. En la defensa estuvo a la altura.

Esta será su primera campaña completa con el equipo grande, tras unas pasantías la zafra pasada en el que dio 3 imparables en 18 turnos.

Jiménez apunta alto

El pitcheo en general será la principal fortaleza de Cardenales de Lara esta campaña, uno de sus puntales es César Jiménez, quien se siente motivado a rendir desde el primer día en busca del tan ansiado quinto título.

“Un año más con el equipo y listo para lanzar. Tenemos mucho talento joven y con experiencia en el norte y eso nos puede ayudar. Estoy disponible para cualquier rol que indique el manager. No me importa abrir o relevar. Me siento cómodo en ambos trabajos. Así que solo espero que Moreno disponga y estaré listo”, dijo Jiménez.

El zurdo criollo lanzó en el Nettuno de la liga italiana y la zafra pasada con los crepusculares dejó récord de 4 victorias y 3 derrotas en 12 presentaciones.

La jornada de trabajo del martes fue intensa con las presentaciones de los lanzadores Ángel Calero, Yapson Gómez, Erbert González, Jhondaniel Medina, Yoervis Medina y los invitados Sergio Escalona y Eduardo Figueroa, quienes enfrentaron bateadores.

Bajo la aguda mirada del mánager José Moreno y el cuerpo técnico crepuscular se realizarán desde este miércoles entrenamientos a dobles turnos.