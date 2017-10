Yusmeiro Petit designado pitcher del año por Angelinos

El relevista venezolano Yusmeiro Petit fue sinónimo de constancia a lo largo del 2017. Su productividad le valió la designación al premio “Nick Adenhart” de lanzador del año por parte de los Angelinos de Anaheim.

Fue la mejor campaña de su carrera (10 años de experiencia) al ser un verdadero comodín para el mánager Mike Scioscia, quien lo usó como relevista corto, largo, situacional, cerrador y hasta le dio una apertura. En su actuación hilvanó 12 partidos seguidos sin permitir rayitas.

“La verdad es que me cayó de sorpresa, porque habían bastantes candidatos. El reconocimiento me contentó mucho. Estoy muy agradecido con mis compañeros, porque son quienes me ayudaron a hacer los outs y a conseguir los ponches. Es un premio individual, pero el trabajo se hace en conjunto”, dijo Petit a MLB.

El criollo cerró la campaña con 5 victorias, 2 derrotas, 4 salvados en 60 presentaciones, acumuló 101 ponches en 90.1 entradas y 2.76 de efectividad.

Quiere quedarse

El relevista venezolano de 32 años afirmó que se sintió muy bien en la novena californiana y que le gustaría estar varios años con ellos a la espera de las negociaciones.

“Me gustaría regresar al club (Anaheim) hay un gran ambiente, pero ya depende de las negociaciones. Vamos a esperar a ver qué ofrecen”, destacó el relevista.

De no concretar con los Angelinos, será una de las piezas más apetecibles del relevo en la agencia libre en el receso de zafra.