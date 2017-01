Casas de cambio fronterizas son un nuevo y lucrativo negocio

La instalación de las casas de cambio en las zonas fronterizas, no van a resolver el problema de la paridad cambiaria, por el contrario se han convertido en un “nuevo y lucrativo negocio” que en nada favorece a los empresarios, quienes no tienen acceso a esas divisas.

El señalamiento lo hizo el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Franco Cafoncelli, señalando que los comerciantes aplauden la idea de abrir las casas de cambio, pero no solamente en las zonas fronterizas, sino que deberían estar operando en todo el país, por cuanto son parte fundamental del proceso económico.

“Estas casas de cambio se han convertido en un nuevo negocio, por las redes sociales circula un gráfico, que indica que con un poco más de 142 mil bolívares compras pesos, luego los conviertes en 200 dólares, los vendes en el mercado paralelo y te representan más de 700 mil bolívares. De allí que muchas personas están viendo que esta es una nueva forma de ganar dinero fácil y rápido”. Advierte que no representa ninguna solución para la economía, porque ni los empresarios, los importadores, los comerciantes que requieren dólares para adquirir sus insumos, materias primas, maquinarias y equipos, no tienen acceso a las divisas de las casas de cambio, donde solo le venden divisas a las personas naturales, por montos que no pasan de 200 dólares.

Señala Calfoncelli que en Maracaibo, lo que ha venido ocurriendo con el estira y encoge del billete de 100 bolívares, ha representado toda una tragedia para los trabajadores y para las empresas, afirmando que mientras los venezolanos quieren trabajar, seguir produciendo, el gobierno les cambia un “trapo rojo” por otro, pero no hay solución, ya que pareciera que es una carrera contra el tiempo para mantenerse en el poder.