Colapso bancario: poco dinero y mucha cola

El pasado jueves inició el cobro de la pensión de las personas de la tercera edad, a pesar del paro convocado para ese día muchos hicieron el esfuerzo para trasladarse a las entidades bancarias para retirar su dinero. Otros esperaron hasta el viernes, sin embargo no fue del todo satisfactorio puesto que no les otorgaron el monto completo sino apenas la mitad, la razón que se les dio es que no tenían suficiente dinero.

Ese fue el relato de algunos ancianos quienes hoy tuvieron que regresar desde tempranas horas a hacer la cola para buscar el monto restante; pero la situación fue aún peror puesto que además del cobro de la pensión había otras personas que acudieron a los bancos a hacer distintos trámites que no pudieron realizar el pasado lunes por ser día feriados, además de quienes iban a retirar plata en el cajero.

“Yo vine el viernes y me dieron solo la mitad. Dijeron que pagarían el resto esta semana pero ahora están diciendo que pagarán hasta donde alcance el dinero y al parecer ya se acabó”, dijo Josefina Méndez, quien se encontraba en el Banco Venezuela desde las 6:00 de la mañana. Otros usuarios aseguraron que lo que se estaba aplicando era dejar pasar a quienes harían depósitos en efectivo para poder pagar a los pensionados. El cajero electrónico del banco no contaba con dinero para poder retirar.

Gran parte de quienes acudieron ayer lo hacían por segunda oportunidad, puesto que no solo en el Banco de Venezuela pagaron incompleto, en otras entidades bancarias como Fondo Común aplicaron la misma modalidad.

“Aquí para retiro están dando 15 mil bolívares y para los pensionados máximo 30 mil bolívares. Hay personas que necesitan el dinero de la pensión para comprar su comida y sus medicinas y los dejan todo este tiempo sin plata”, expuso Macrina Ramírez. Ni siquiera el informe médico pudo salvar a algunas personas de hacer la inmensa cola que abarrotaba el lugar.

El llamado a paro para el día de hoy también alertó a muchos ciudadanos, quienes salieron de sus hogares en búsqueda de efectivo, asegurando que estar sin dinero en esta semana sería “fatal”, puesto que la incertidumbre es inmensa.

Los usuarios lamentaron el hecho de que los bancos, aun conociendo la situación, no tomaran la previsión de tener suficiente dinero para dotar a la población; especialmente a las personas de tercera edad.

Asimismo se denunció la caída del sistema en algunas entidades financieras, lo que provocó una desesperación mayor en aquellos usuarios que no pudieron hacer sus respectivas gestiones.