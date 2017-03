Conindustria: Falta de cifras oficiales impide planificación del sector

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), lamentó que el Banco Central de Venezuela no haya ofrecido las cifras oficiales sobre la inflación.

Olalquiaga explicó que ante la dificultad para acceder a la información que refleja el nivel de empobrecimiento del consumidor, el empresario no puede elaborar una estrategia de adaptación al mercado.

“Cuando no sabes las cifras de pérdida del consumo de muchos productos o de la incapacidad que tienen los consumidores para comprar medicinas o niños que mueren, o sobre la pérdida de capacidad de alimentación de la población, la industria no se acopla y no satisface necesidad”, dijo.

Por otra parte, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó hace pocos días que elaborará sus propios cálculos de los niveles de inflación que serán difundidos a la población dentro de los primeros 15 días de cada mes.