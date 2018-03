El deterioro de la maquinaria agrícola también afecta producción del campo

La carencia de cauchos, de lubricantes, combustibles y repuestos para reparar motores y cajas, así como el déficit de más de 4.000 tractores al año para trabajar eficientemente el campo, amenaza al sector agrícola tanto como la falta de semillas, fertilizantes y agroquímicos, asegura Omar El Chumary, presidente de Fedecámaras Portuguesa.

Admitió que en el reciente ciclo de verano, que está concluyendo en Portuguesa, debido a esta misma falta de insumos, no se pudieron alcanzar los rendimientos que se habían estimado en varios rubros, para abastecer el mercado de consumo nacional.

Precisó que si se hubieran tenido los insumos a tiempos, habrían obtenido una excelente cosecha en el caso particular del arroz, cuya producción registró unos números deficitarios de apenas 10%, que es nada; afirmando que hay muchas plantas procesadoras que no están haciendo nada porque no tienen materias primas, ni siquiera por las asignaciones del Estado para poder subsanar la demanda del mercado de consumo nacional.

-En estos momentos nos encontramos preparándonos para el nuevo ciclo de siembra, pero solo en la esperanza, porque aún estas son horas en las que no tenemos ni la más remota información de cuándo nuestros productores van a recibir las semillas para la siembra del período más importante del año, que la de invierno en la cual se destina la mayor extensión de tierras a la siembra del maíz, por su importancia en el desarrollo de la economía agrícola y pecuaria, hay que recordar que del maíz amarillo provienen los derivados para la elaboración de los alimentos balanceados para animales, específicamente para la avicultura, la porcicultura y la ganadería-, precisó El Chumary.

Señaló asimismo, que en el caso del maíz blanco, es muy importante para el consumo humano, por ser el insumo básico para la elaboración de la harina precocida de maíz, con la cual se elabora la arepa que es el pan diario en la mesa de los venezolanos, afirmando que el maíz que se esta recibiendo es importado con las dádivas que el gobierno nacional les pueda suministrar.

-Es importante recordar que el ciclo de invierno comienza sus actividades fundamentales el 15 de mayo, esperamos que antes de esta fecha tengamos algo de insumos para poder cumplir con los compromisos de siembra para este nuevo ciclo, pero por el tema de la logística, creemos que no nos van a dar los números, se estima que el estado Portuguesa para esta fecha del año, con la logística pertinente, se logren cultivar si llegan suficientes fertilizantes, entre 50 mil y 60.000 hectáreas por parte del sector privado, cifras que son esperanzadoras, pero aún no sabemos a ciencia cierta si están en peligro o si pueden cumplir con nuestra demanda-, aseguró.

Deterioro de maquinarias

Por otra parte, el dirigente empresarial hace referencia al elevado deterioro de las maquinarias agrícolas, debido a que no han podido tener el mantenimiento preventivo y correctivo en el tiempo y el uso que han tenido las maquinarias, generándose un desgaste bastante pronunciado en los equipos.

-Hay maquinarias que no tienen cauchos, otras tienen deterioro de lo que son motor, caja y transmisión, sistemas de rodamiento, enfriamiento y combustibles, además de los consumibles como lubricantes, cuyos costos son exagerados y muchos productores no tienen la capacidad financiera para adquirirlos para poder mantener sus maquinarias operativas en los ciclos de siembra-, afirma.

Señala que también hay problemas con el Estado en cuanto a la distribución oportuna del gasoil, vital no solamente para las maquinarias, sino para los equipos de bombeos de los pozos de agua, ya que hubo una migración de los transformadores eléctricos a los de motores a gasoil, por el alto numero de robos de estos transformadores en el campo agrícola, advirtiendo que en estos momentos no pueden extraer el agua del subsuelo para poder garantizar que las siembras sean eficientemente regadas, señaló El Choumary en Fedecámars radio.