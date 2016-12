Dr. Fernando Sosa: “Vender la gasolina en moneda extranjera demuestra el desgaste del bolívar”

Luego de que el primer mandatario nacional informara que a partir del 2 de enero de 2017 se empezará a vender gasolina en moneda extranjera en la frontera colombo-venezolana, distintas han sido las reacciones que esto ha generado. En el caso de Lara, el doctor Fernando Sosa, decano de la facultad de ciencias económicas y empresariales de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), comentó que la decisión “es inconstitucional, sinónimo de incompetencia y una muestra más de que el modelo revolucionario fracasó”.

Para él –como experto en la materia– “la medida es inconcebible ya que las intenciones del Gobierno no se disertan con claridad, no se sabe qué sentido tienen y ponen a Venezuela en situaciones de riesgo (…) tres razones más por las que se debe denunciar la inconstitucionalidad y, además, entender que nuestro signo monetario ya no sirve, que el peso colombiano lo sobrepasó, y que el Gobierno debe tomar medidas sensatas -más que inmediatas- para resolver la situación”.

Así mismo, con el propósito de ejemplificar sus argumentos, Sosa destacó que otrora, 10 años atrás más o menos, los venezolanos iban a Cúcuta y les daban 16 pesos por un bolívar, mientras que ahora, en el contexto actual, funciona a la inversa y esto representa “la mayor contradicción que ha sufrido la moneda venezolana en los últimos tiempos”. Es por ello -enfatizó- que la medida debe pensarse y observarse como una salida fácil y abrupta que ha tomado el Gobierno, una medida para calmar la situación fronteriza que también se les escapó de las manos, y como una forma para seguir debilitando la economía del país.

“Todo esto es un plan predeterminado, pensado y analizado con detenimiento para llegar a los niveles en los que estamos (…) es lo mismo que está pasando con los billetes, lo mismo que está pasando con la escasez y con todo, pero mientras sigamos en una posición pasiva, inoperante como ciudadanos, el Gobierno seguirá haciendo y deshaciendo”, indicó Sosa.

Ya por último, el experto destacó que la medida, aunque irracional, solo funcionará en la frontera porque aquí, en la ciudad, nadie va a aceptar esa moneda a menos que se cambie en el mercado negro, realidad que también debe ser revisada.