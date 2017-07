Empresarios respetarán voluntad de la ciudadanía

Alberto Gámez, presidente para Lara de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), aseveró que como cúpula creen y confían en “las actividades del pueblo, por y para el pueblo”, por tanto, apoyarán las decisiones y posturas tomadas el 20 de julio por sus trabajadores. También manifestó que no descontarán el día de salario.

-Respetamos su decisión por ser en defensa de la democracia y las libertades del país y de sus empresas, porque las empresas son también de ellos, son sus lugares de trabajo y sustento.

Manifestó que en Lara y en demás regiones del país, patrono y representantes de trabajadores se encuentran en reunión para debatir este punto.

Asimismo, expresó que los propietarios de empresas acudirán a estas, pero quedará a criterio de los trabajadores si presentarse o no durante el paro cívico. “Si los trabajadores no acuden a trabajar, no podemos tener actividad, no podremos abrir”, manifestó.

La Cámara de Comercio de Lara, por su parte, emitió un comunicado en el cual expresó que “fiel a sus principios democráticos y de participación ciudadana, siempre en la defensa y respeto del empresariado y los derechos de sus empleados, exhortan a sus afiliados y comercio en general a seguir garantizando los beneficios laborales y brindar el apoyo necesario a los trabajadores que tengan a bien acatar dicha convocatoria por el rescate del hilo constitucional de Venezuela”.

La Cámara de Industriales de Lara, igualmente, fijó posición al respecto y expresó que se trata de una manifestación democrática de protesta pacífica ciudadana y no una huelga patronal, por lo cual exhortaron a las empresas industriales de Lara a respetar el derecho constitucional de sus trabajadores y sindicatos a las decisiones que estos tomen en referencia al llamado a paro, así como garantizar los beneficios laborales de los trabajadores que se adhieran a este.

Asimismo, instan a los poderes públicos a cumplir el Estado de derecho y respetar principios y garantías propias de la democracia, consagradas en la Constitución.

Paro técnico en el campo

Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), indicó que el llamado a paro cívico involucra a la sociedad civil, productores agropecuarios y empleados, quienes tomarán su decisión conscientes de su entorno.

“Nosotros no vamos a castigar ni a penalizar absolutamente a nadie. Está en la libertad de cada empleado, cada campesino, cada obrero de nuestras fincas si apoya la convocatoria hecha por la MUD o no. De nuestra parte, tendrá todo el apoyo sea cual sea la decisión que tome”, indicó el productor, quien recordó que la concreción del paro cívico es una decisión de todos.

Aseveró que trabajen o no “cobrarán igualmente su día”.

Expresó que lo único “claro” en el país, es que el campo está técnicamente paralizado, por falta de insumos, semillas, fertilizantes y otros.

A esto sumó que desde hace tres años no ingresan a Venezuela repuestos para maquinaria agrícola y desde hace un año no se importa la maquinaria en sí.

Hace un año tampoco ingresan semillas de hortalizas y desde hace seis meses a productores de caña de azúcar no se les vende fertilizante, sumado a que productores de país sólo cuentan con el 30 % de los fertilizantes que requieren, por lo que estiman la caída productiva en la superficie terrestre en 40 %.

“El país agrícola está en una especie de paro técnico, porque no tenemos herramientas para trabajar”, comentó Hopkins quien invitó a la reflexión particular.