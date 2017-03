Especial Si quiere ser emprendedor apunte estos consejos

Alrededor de 2.000.000 de negocios se crean en Venezuela anualmente, pero la mayoría de ellos no supera los tres años.

Cada año, entre 18 % y 20 % de los venezolanos mayores de edad están iniciando un negocio, pero el porcentaje que pasa los 3 años y medio está entre el 1 % y el 1.5 %.

“Pienso que esto se debe a la falta de motivación y planes sólidos a largo plazo”, señala el economista Ítalo Olivo, quien se basa en el Monitor Global del Emprendimiento, que en conjunto con el IESA, ha realizado un estudio de la actividad emprendedora en más de 50 países desde 1999. En Venezuela se realizó del 2003 hasta el 2012. No lo han vuelto a realizar, pero según los expertos del IESA las tendencias no han cambiado mucho.

Múltiples factores pueden llevar a un individuo a convertirse en su propio jefe.

Pasión, superación, crecimiento personal y profesional. La crisis también es una variable. El sueldo no logra hacerle frente a los altos índices inflacionarios, por lo cual no basta ser un simple asalariado. Muchos buscan otras vías para ganar un dinero extra o el total de sus ingresos, pero hace falta más que ganas para ser un emprendedor exitoso.

A juicio de Ítalo Olivo, un emprendedor es una persona que tiene confianza en sus propios actos, que tiene una alta tolerancia al riesgo y a la ambigüedad, que aprende mucho a través de su propia acción.

El especialista, dedicado a la educación y al desarrollo del espíritu emprendedor, indica que el emprendimiento tiene que ver con el crecimiento de la gente y por ende de las comunidades.

-¿Por qué emprender?

-Para estimular las habilidades. Para que la gente tome el control de sus vidas. Para cultivar una conciencia y un interés en el emprendimiento como una carrera viable. Para cultivar una cultura y un ambiente propicio para el espíritu emprendedor. Para realizar un desarrollo curricular desde la educación primaria hasta la superior. En esto, el entrenamiento y la certificación de los educadores junto con los recursos son esenciales. Emprender tiene que ver con la creatividad, con encontrar un estilo propio. Hay muchos factores, pero lo importante es tener una voz propia, si no el mercado te hunde.

-¿De qué depende el éxito?

-El éxito no ocurre por casualidad, se planifica. El mismo está determinado por las personas que participan en el emprendimiento y la existencia real de un mercado. Yo no creo que un negocio fracasa porque la idea es mala, sino porque el emprendedor se obceca con esa idea mala, que es muy distinto. La idea ha de pasar por el filtro de la estupidez. El filtro del sentido común se aplica a todo. Hay que asumir que los clientes no son estúpidos. Podrás vender algo distinto a corto plazo por el factor novedad, pero si no ofreces una ventaja, un valor real y distinto, ahí se acabó y el cliente no repite. A medio plazo, estarás fuera. Por eso es que lo importante no es la idea, sino la forma de la idea. Emprender sin hacer algo distinto es una fuente de fracasos. Existe un comportamiento del cual adolecen en su mayoría los futuros emprendedores venezolanos que es la planificación. Es súper importante entender que el éxito pasa por tener muy arraigado el hábito de la planificación. Las personas que empiezan algo con la idea de hacerse ricos no tendrán éxito; deben tener una ambición más grande. El optimismo es un requisito fundamenta en los emprendedores. La gente los va a preferir solo por dos motivos, primero porque hacen algo mejor y segundo porque lo hacen igual que los demás, pero más barato.

-¿Qué debo tomar en cuenta?

-El emprendedor no se debe centrar en qué le van a comprar, eso no es lo importante, sino en porqué le van a comprar, eso sí es clave. Deben estar abiertos a las oportunidades, ellos nunca sabrán dónde ocurrirá su próxima conexión importante. Emprender innovando proporciona más probabilidades de evitar el fracaso. Lo importante no es el producto, sino la ventaja que sea capaz de construir y ofrecer. Emprende en sectores que conozcas. Si no los conoces, dedica tiempo a conocerlos o rodéate de personas de ese sector. No se debe emprender en un sector que a uno no le atrae especialmente. La elección del sector ha de ser el resultado de una decisión consciente, nunca la consecuencia aleatoria de una idea de negocio. Emprende en sectores que te atraigan mucho o en productos que te encanten. Por lo general, para no fracasar hay que aportar algo nuevo al sector donde uno se introduce y eso solo puede hacerse sabiendo qué reglas se están rompiendo y no desde el desconocimiento o la ingenuidad.

-¿Con base en qué calculo los costos de mi producto o servicio?

-Los costos que sirven para sostener una empresa se dividen en fijos y variables. Los fijos son aquellos que existen independientemente si la empresa vende o no y allí encontramos el alquiler del local, los seguros, los gastos de administración, entre otros. Los variables están directamente atados a las ventas y allí encontramos las compras de materia prima, los gastos de fabricación, los empleados de producción. Para el buen funcionamiento de una empresa es necesario tener bajos los costos fijos y transformarlos cuando sea posible en variables. En lugar de asumir precipitadamente una gran cantidad de trabajadores se pudiera evaluar la posibilidad de emplear algunos colaboradores por proyectos y así convertir este costo en variable. En realidad es importante entender que los costos fijos se pueden reducir, convertir en variables, pero no se pueden eliminar. En ese sentido es necesario que el emprendedor trabaje muy coordinado con su contador, quien le puede ayudar en el control de los costos de sus productos o servicios y en clasificar los mismos. Independientemente del trabajo del contador, el emprendedor puede llevar un simple cuaderno y si es hábil con el manejo del Excel, hacer una hoja de cálculo, para preparar una tabla donde para cada producto tenga anotado detalladamente cada ítem que lo compone, de esa manera podrá verificar los aumentos del costo de sus productos debido a los incrementos de las materias primas y saber qué hacer en todo momento y no esperar a los resultados de fin de mes para tomar una decisión.

-¿Cuáles son los negocios más rentables?

-En Venezuela los negocios más rentables serán aquellos que logren desarrollar productos basados en su totalidad o casi totalidad en materias primas nacionales, como por ejemplo la fabricación de harinas obtenidas de la yuca. Aquellos que logren exportar esos productos u otros como la artesanía o el cocuy de penca. La fabricación de medicinas basadas en productos de nuestra tierra. Todo desarrollo de negocios basados en el internet como centro, allí hay miles de posibilidades como las redes sociales, las aplicaciones, incluso, ya hay mucha gente metida en esta área, con un potencial de crecimiento tanto nacional como internacional. A nivel mundial, y ya hay gente pensando en eso en Venezuela, está el desarrollo para cualquier tipo de negocio de los espacios compartidos. Todo lo que tiene que ver con la energía, el ambiente y la gerencia de los mismos. La automatización de los hogares. La industria del entretenimiento.

-¿Quiénes están emprendiendo en su mayoría?

-Hay un gran emprendimiento en este momento en el área de la formación, la consultoría y el coaching, jóvenes de todos los niveles educativos. Hombres y mujeres involucrados en el área de la cocina, pastelería y afines. Muchas personas involucradas en todas las áreas de la informática, redes sociales, páginas web y desarrollo de aplicaciones.

-¿Qué porcentaje de emprendedores tienen éxito, qué porcentaje de venezolanos está emprendiendo algo?

-El porcentaje de éxito de los emprendedores es algo muy relativo. Mi experiencia me ha demostrado que no más del 15 % de los que se involucran con un emprendimiento terminan su plan de negocios y llevan adelante su negocio, por otro lado los primeros tres años son cruciales. En Venezuela 1/3 del total de los emprendimientos están basados en el conocimiento, en cambio en Asia por ejemplo es de 2/3. Existen muchas recomendaciones para mejorar la situación del emprendimiento en Venezuela y hoy en día hay mucha actividad en este sentido, pero mientras no se cree una verdadera coordinación estrecha entre los diferentes programas y las diferentes agencias e instituciones que participan en la ejecución, no avanzaremos como es debido.