Fedecámaras: Expectativas de abastecimiento para primer trimestre son negativas

El presidente de la Fedecámaras, Francisco Martínez, reveló que las expectativas de abastecimiento para el primer trimestre del año son negativas, en vista de las dificultades para llenar los anaqueles y corresponder a las necesidades de los venezolanos, “porque muchas empresas no han iniciado sus operaciones por las fechas”.

Según información de El Mundo Economía y Negocios, Martínez aseguró que los negocios que comiencen a surtir lo harán a finales de enero o principio de febrero, mientras que “otros no podrán porque no tienen la posibilidad de producir nada”, puntualizó.

“Consideramos que este primer trimestre será peor que el primer trimestre del 2016, esto debido a que no se han tomado las soluciones necesarias para resolver la situación.

El representante del gremio empresarial manifestó que el Gobierno debió tomar medidas al respecto desde 2015, pero “insiste en caminar en la dirección contraria y, de ser así seguirán los problemas de abastecimiento en el país”.