Fedenaga: En Venezuela no hay cerdos suficientes para surtir de pernil a sus habitantes #23Dic

Este sábado el presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, Carlos Albornoz, reveló que en Venezuela no hay cerdos suficientes para surtir a los venezolanos de pernil tal cual como lo prometió el gobierno.

Albornoz aseguró que en Venezuela quedan 44 mil madres cerdas solamente, número que se hace insuficiente para todos los venezolanos. “…no hay Us$ para importarlo. El país tiene una realidad q venimos alertando. O producimos, o nos repartirán comida como los juguetes en Valencia. Nos pelearemos pronto por una bolsa CLAP !”, dijo el ganadero a través de su cuenta en Twitter.

Gran numero de protestas se han producido en todo el país en reclamo a las promesas que candidatos a gobernadores y alcaldes del gobierno hicieran en las campañas previas a las elecciones. Los gobernadores y alcaldes prometieron cajas navideñas del Clap y un pernil por familia, sin embargo, ni una cosa ni la otra.

