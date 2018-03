Fenacomunal: Reconversión monetaria anunciada no solventara problemas económicos

La reconversión monetaria anunciada por el presidente, fue criticada por el director nacional de la Federación Nacional de Consejos Comunales y Comunas, Italo Zapata, quien considera que la misma no significa la resolución de los problemas económicos que azotan a las comunidades del país.

-No hay que ser economista para saber que quitarle tres ceros a la moneda no nos va a llevar a ningún lado, es una medida que va a las consecuencias y no a las causas, y las causas son una destrucción progresiva del aparato productivo que hoy tiene a los venezolanos pasando hambre, las causas son la emisión de dinero sin respaldo que hoy tienen a nuestras comunidades de cajero en cajero esperando poder conseguir billetes-precisó Zapata.

Asegura que la reconversión monetaria, es una medida que únicamente logrará ocultar la hiperinflación que sufre la economía venezolana, exhortando al ejecutivo a tomar medidas que tributen en favor de brindar solidez a la moneda.

-Aquí no se trata de quitar número o cambiar denominaciones, se trata de algo que hemos venido manifestando desde Fenacomunal, se trata de reactivar el aparato productivo venezolano, de brindar seguridad jurídica, de elevar los niveles de producción, de disminuir las importaciones para privilegiar lo hecho en Venezuela, ese es el camino-, advirtió el dirigente gremial.

Italo Zapata alertó la posibilidad de que se agrave el déficit de efectivo en la nación, desestimando que sea factible desarrollar la puesta en circulación de un nuevo cono monetario, en paralelo al déficit de piezas que afecta a la familia de billetes vigente.