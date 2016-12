FOTOS: La cena navideña se ajusta a la crisis económica

Preparar la cena navideña parece todo un desafío para los venezolanos que quieren celebrar la Nochebuena junto a sus seres queridos. El equipo reporteril de EL IMPULSO hizo un sondeo en el Mercado Terepaima, uno de los sitios predilectos para los barquisimetanos en estas fechas, para conocer cuáles son los precios de aquellos productos usados para hacer hallacas y la impresión de los comerciantes sobre las ventas de este mes.

Los precios

En los alrededores del mercado, existen puestos que ofrecen distintos ingredientes para preparar hallacas, entre ellos: El kilo de aceitunas cuesta 8 mil bolívares, las pasas se ubica en 4 mil, las alcaparras en 4 mil, el pimentón en 3 mil (e incluso llega a 4 mil, dependiendo del proveedor) y las hojas de las hallacas en 600 bolívares, reveló Erick Amaya, vendedor informal.

Dentro del mercado, los precios no son tan distintos al de los vendedores informales (ubicados en las afueras del Terepaima). En uno de los puestos dentro este espacio comercial, Richard Rodríguez, vendedor de hojas para envolver hallacas, comentó que el precio de este producto oscila en los 600 bolívares y, desde su perspectiva, la diferencia con el año pasado no ha sido tan abrumadora, a comparación de otros productos más básicos.

Zoraida Canelón, quien vende al lado de Rodríguez, señaló que las alcaparras cuestan 2500 bolívares, la aceituna están entre 8 mil y 9 mil (la rellena), las pasas en 4 mil (estas cantidades se fijan por kilo, aunque los compradores pueden adquirir menos de eso), el carril de hilo cuesta 500 y el mismo precio tiene la bolsita de onoto para darle color y sabor a la masa.

En relación con este último término, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) publicó este miércoles en su portal oficial en internet los nuevos precios de la masa de maíz precocido, que se ubicó en 639 bolívares (y 400 bolívares para la red pública de distribución), sin embargo, estos precios son superados desde hace meses hasta en un 500 %.

Pan de jamón

La mayoría de las panaderías que visitó este diario, tenían el precio de pan de jamón entre 5 mil y 7 mil bolívares. Un gerente, quien no quiso ser identificado, encargado de una panadería ubicada en el centro de la ciudad, explicó que tiene planes de cerrar el 24 de diciembre, porque “no cuenta con materia prima” y la situación es cada vez más difícil. Lo más preocupante es que no tienen una fecha definida para su apertura en el 2017.

Otros panaderos expresaron que trabajarán pese a las dificultades y explicaron que el problema mayor no está en los precios (que afecta sobre todo al costo del jamón y otros ingredientes secundarios), sino en la distribución de la harina de trigo, la cual reciben a cuentagotas.

Efectivo y puntos de venta

Una de las alternativas para los pequeños negocios que funcionan en el Mercado Terepaima es aliarse con quienes tienen punto de venta para poder subsistir, pues señalan que el problema no radica solamente en el poco poder de adquisición del venezolano, sino que ya la gente no paga con efectivo.

Aparte, los billetes de 100 bolívares estarán fuera de vigencia en unos días, por lo que unos los recibirán hasta el 27 y otros el 29 de diciembre con la intención de depositarlos en el banco antes del 2 de enero, fecha tope que dictó el Banco Central de Venezuela para que el billete de mayor denominación del cono monetario actual quede en desuso. Aunado a estos problemas, los puntos de venta funcionan lento y muchas veces están sin línea por horas, lo que acarrea pérdidas para el comerciante.