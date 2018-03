Guerra: Sanción de Trump no afectará Petro porque había nacido muerto

José Guerra, diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), aseguró que antes del decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del Petro, nadie iba a comprarlos porque en Venezuela existe un control de cambio que no da confianza y la propuesta del gobierno había nacido muerta. “Nadie va a traer un peso para acá, un Dólar, un Euro que después no lo puede sacar”.

“Venezuela está en default, no ha pagado la deuda externa, tiene acumulado 2 mil 500 millones de dólares en deuda de bonos de Pdvsa y bonos de la República”, agregó.

Aseguró que apoya las sanciones contra funcionarios venezolanos que hayan estado involucrados en actos de corrupción. “A los violadores de derechos humanos y corruptos hay que sancionarlos pero al país no”.

Guerra reiteró que no es una criptomoneda porque no debe ser emitida por un Estado y eso la convierte en un pasivo. “Las criptomonedas emitidas en el mundo, que son entre 1.200 y 1.300, no tienen respaldo en petróleo, en oro ni en ningún mineral”.

El diputado dijo que es una emisión de deuda hecha por el gobierno y que debería contar con la aprobación del parlamento venezolano.