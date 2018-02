Iván Freites: Trabajadores venezolanos deben luchar por rescate del salario nacional

El régimen de Nicolás Maduro aniquiló el sueldo y las capacidades de ahorro e inversión de los empleados, aseguró el secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, al insistir en la necesidad de consolidar la unión de todos los trabajadores para lograr el rescate de sus reivindicaciones.

El dirigente gremial hizo este jueves un llamado a alerta, en torno la situación que se está presentando con el salario, las prestaciones sociales y los derechos laborales de los trabajadores en Venezuela.

-En Venezuela hay puestos de trabajo, pero no hay trabajadores, porque prefieren quedarse en casa que gastar su sueldo solo en el pasaje. En nuestro país se aniquiló el bolívar, nuestra moneda no funciona. Hay un daño en Venezuela que ni en una guerra se había visto. La situación que nosotros planteamos es sincerar los entes productivos del país con los trabajadores, y sincerarnos sobre la situación nacional. Obligatoriamente tenemos que rescatar el salario nacional, porque esto perjudica a todo el mundo, no solo al trabajador y su familia-, aseguró.

Ratifica la urgencia de dolarizar el salario en el país y aseguró que los trabajadores se mantendrán en pie de lucha mientras sigan coartando sus derechos.

-Aquí los empresarios ganan en dólares, el gobierno compra y recibe dólares, los comerciantes ganan en dólares; y los trabajadores ganamos en una moneda aniquilada. Es un deber nuestro sentarnos a conversar y buscar una solución inmediata a la situación del salario en Venezuela, y que este sea adecuado, porque todo lo que compramos está a precio de dólar paralelo-.

Por otra parte, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y responsable del Movimiento Educadores de Voluntad Popular, Ronald Golding, informó sobre la creación de un movimiento de trabajadores por la renovación y reconstrucción sindical, a la vez que condenó la situación de miseria que atraviesan los trabajadores bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Mientras que el Coordinador Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Servando Carbone, rechazó el brutal hostigamiento que ha desatado la dictadura venezolana contra los trabajadores y retó a Nicolás Maduro a que durante su campaña presidencial establezca un salario en dólares digno para los empleados en el país.

-Los que más padecen esta crisis impuesta por la dictadura son los trabajadores; es por eso que llamamos a la rebelión. Recordamos, también, a los militares que la protesta es un derecho democrático, porque este martes se llevó a cabo una protesta en el estado Carabobo y fue agredida por los órganos de seguridad del Estado, quienes detuvieron a más de cien compañeros. Queremos decirle al régimen que basta ya de la represión a la lucha social de los trabajadores que exigen sus derechos; basta de la destrucción del salario, del desempleo, de la persecución, del acoso laboral, de los despidos masivos y del hambre al que nos vemos sometidos todos los venezolanos-, aseguró Carbone.