Juan Crespo: Gobierno incumplió promesa de construir 10.000 panaderías

El gobierno incumplió con la promesa de instalar 10.000 panaderías para acabar con la “guerra del pan”, las panaderías expropiadas no están produciendo, hoy las colas están más largas, no hay trigo para las panaderías, aseguró Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina (Fetraharina).

Precisó que en estos momentos la Federación ha estado atendiendo a los trabajadores que despidieron de estas panaderías, agregando que los molinos de trigos están paralizados por falta de materia prima, el de Catia La Mar está parado, durante la última importación de 30.000 toneladas, le asignaron 6.500 toneladas y esto representa una semana de trabajo.

Advirtió que para poder resolver esta problemática, el gobierno no puede continuar improvisando, sino que debe traer cuatro barcos con 120 mil toneladas de trigo mensuales, afirmando que mientras esto no ocurra, no se terminarán las colas.

Señala que anteriormente el gobierno liquidaba las divisas a los panaderos, estos traían el trigo y todo funcionaba con regularidad; sin embargo, desde el momento en que el ejecutivo se convirtió en el mayor importador de granos, los resultados han sido nefastos, los molinos que trabajaban cuatro turnos, hoy operan con dos, se ha registrado el despido de 108 trabajadores de las panaderías, porque no hay materia prima, admitiendo que la ley establece que si no hay materia prima, las panaderías no están obligadas a contratar personal.

Crespo señala que están conscientes de que los proveedores de trigo no están despachando este producto, si no se les paga de contado, debido a la inseguridad jurídica y a la inestabilidad política.

Señaló que el Gobierno no los ha convocado para discutir sobre la problemática, “nos han puesto de lado”, no toman en cuenta a los verdaderos actores de este proceso productivo porque “acostumbramos llamar las cosas por su nombre”. En algunos casos han dicho que Crespo es de la oposición, pero este afirma que “es un trabajador que se preocupa por lo que ocurre en el sector”.