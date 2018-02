El kilo de plátanos duplicó sus precios en dos semanas

En las últimas dos semanas el kilo de plátano duplicó su precio, al pasar de 30.000 Bs/Kg a 60.000 Bs/Kg, según pudieron constatar periodistas del portal especializado Banca y Negocios, durante su recorrido semanal por comercios del centro de Caracas.

Destaca la información, que los precios de los bienes y servicios, pueden variar dependiendo del lugar de la ciudad donde se procuren, pero el valor de este alimento, muy utilizado por su variedad de formas de preparación, se había mantenido estable, sin embargo en los últimos 15 días dio un salto de 100%.

Se recuerda que Venezuela experimenta un proceso de hiperinflación desde finales del año pasado, lo que además ha ocasionado una disminución en el consumo de alimentos, a lo que se suma la escasez de muchos de los productos básicos.

Durante el recorrido de Banca y Negocios esta semana, se volvió a apreciar que la mayoría de los estantes de los negocios lucen vacíos y otros pocos están llenos de productos como refrescos de litro y medio con disponibilidad de dos sabores y un precio de Bs 140.000.

Otros rubros tambien aumentaron

Por otro lado, el precio de los huevos sigue aumentando y esta semana se ubicó en Bs 590.000, un aumento de 10% con respecto a la semana pasada y de 65% en las últimas cuatro semanas. Con este precio ya supera el valor del cestaticket mensual (Bs 549.000) y representa 70% del salario mínimo integral (Bs 797.510,4).

Uno de los vendedores de este alimento comentó que es poco frecuente la venta del cartón completo, porque la mayoría compra medio cartón (15 unidades), con la intención de usar el resto del dinero en otros alimentos, en todo caso, el precio de cada unidad se ubica en 15.250 bolívares.

El kilogramo de queso se mantuvo esta semana en Bs 450.000 (56% del salario mínimo integral). Tampoco registró variación el kilo de cebollas.

Un caso diferente es el pan, que en la zona donde se hace el monitoreo de precios, es administrado por un consejo comunal. El precio es de Bs 12.000 la unidad (20% más que el precio de uno de fabricación casera), pero para adquirirlo hay que cumplir con el protocolo de apuntarse en una lista y pagar con anticipación para “apartarlo.”

El precio de la cerveza volvió a aumentar esta semana y se vende 8% más cara a Bs 70.000.

En total, para adquirir los ocho productos que semanalmente revisa Banca y Negocios, se requieren Bs 1.542.000, hace dos semanas ese monto era de Bs 1.365.000.

Comercios aun no abren

Por otra parte, voceros del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, han advertido que más del 60% de los comercios a nivel nacional, aún no han abierto sus puertas, en primer lugar porque no tienen mercancías para colocar en sus anaqueles; segundo porque muchas industrias comenzaron a operar en la segunda quincena de enero, debido a que no tienen materias primas y, en tercer lugar, luego de las fiscalizaciones realizadas a fin de año por la Sundde, donde los negocios fueron obligados a rebajar sus precios hasta en un 50% y en la primera quincena de enero, cuando les obligaron a colocar los precios de los productos, a nivel del 15 de diciembre, han preferido mantener sus puertas cerradas a tener que vender sus productos a pérdida.