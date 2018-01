León y Oliveros advierten que la hiperinflación y el desabastecimiento se van a agudizar

El presidente de Datanalisis, el economista Luis Vicente León, destacó que el país vive una crisis integral porque a la hiperinflación se le une el desabastecimiento lo que condiciona la capacidad de compra de los venezolanos aun teniendo los recursos. “Hay un sentimiento de que viene algo pero, estamos viviendo una situación crítica pero además me imagino que el resto del año va a ser peor”, reseñó Unión Radio.

En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, señaló que los venezolanos al ver el desarrollo de la crisis son pesimistas. “Estamos esperando precios que va n a ser claramente superiores a los que estamos viendo superior, no de forma convencional, sino que van a crecer exponencialmente y la capacidad que tiene la población de obtener ingresos está muy debilitada. Desde el punto de vista de capacidad de compra va a ser mucho peor que lo que hoy tenemos”.

En cuanto al abastecimiento precisó que “la diferencia con respecto al pasado es que no estamos viendo que las empresas tengan disposición a arrancar grandes procesos de producción en los próximos meses, estamos viendo gente que cerró o manteniendo sus ventas restringidas porque no sabe cómo valorar las mercancías para no perder su patrimonio, si eso no se resuelve es muy difícil un reabastecimiento cómodo en el futuro”.

Por su parte, el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, señaló que en economía los países no tocan fondo hasta que no se toman medidas para paliar las crisis. “Una economía que entra en un ciclo hiperinflacionario

Advirtió que el tema de los precios seguirá avanzando de manare desordenada. “Si anualizamos la tasa de inflación de Ecoanalítica de la inflación en diciembre de 2017 de 85%, eso da una inflación de casi 160.000 % si la tasa se quedara fija peor y yo no lo creo”.

Recomienda la gente preparase para lo que viene porque la hiperinflación afecta a todos. “La gran mayoría del país ha tenido que hacer ajustes muy agresivos en sus patrones de vida y de consumo y, por supuesto, en merma de calidad y ya tenemos mucha cantidad de gente que no está consumiendo los requerimientos calóricos que necesita”.

Oliveros llama al ejecutivo que se avoque a tomar medidas para resolver la hiperinflación “porque es un proceso muy destructor del tejido social y empresarial”.

Advirtió que la hiperinflación seguirá creciendo mientras el gobierno continúe emitiendo dinero orgánico otorgando bonos ante la cercanía de las elecciones presidenciales. “Todos esos bonos que forma parte de la estrategia electoral son gasolina para la hiperinflación, el núcleo de la hiperinflación es el tema monetario”.