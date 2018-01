Leonardo Buniak: La banca es inviable con actuales niveles de inflación

La banca en Venezuela es inviable de mantenerse en los niveles de inflación actuales, aseguró el economista, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario Leonardo Buniak, quien advierte que “no hay aporte de capital, no hay proceso de capitalización de la Banca que pueda absorber el impacto de la hiperinflación” expresó.

Ratifica el experto que no hay banca viable en estos términos, agregando que a pesar de que la banca venezolana mantiene su disposición a seguir trabajando y haciendo esfuerzos porque el país salga adelante, los niveles actuales de inflación son cifras que en ningún contexto posibilitarán el manejo de los bancos.

-Sudeban exhortó a la banca privada a aumentar los límites de microcréditos, los cuales son necesarios para la expansión de la economía -dijo Buniak, agregando que esta medida de ser posible no evita el crecimiento de la inflación en Venezuela.

-Hoy la banca venezolana tiene un problema serio que se llama raquitismo financiero. Un banco no tiene la capacidad para financiar un inmueble. El tema no es que el banco no quiere sino que no puede- explicó el analista de riesgo bancario, pues durante el año 2017 la liquidez monetaria creció por encima del 1.100%, explicando que como consecuencia de ese incremento tan importante de la liquidez monetaria, el crédito cayó en su nivel de mediación.

Por otra parte advierte que no se trata de tomar medidas para incrementar la intermediación, se trata de aplicar medidas para que la intermediación mejore ya que el problema no es un tema patrimonial de la Banca, el gran problema es el proceso hiperinflacionario.

Buniak explicó, que con una tasa de inflación por encima de 5.000, 6.000, 8.000% ¿qué tasa de interés podemos tener?, agregando que el problema de fondo sigue siendo el proceso de hiperinflación. “Este proceso solo se va a revertir una vez que se le devuelva la autonomía al BCV”, aseguró en Fedecámaras radio.