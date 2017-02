Luis Vicente León: No publicar la inflación, no hace que no exista

Este viernes Luis Vicente León presidente de Datanálisis, aseguró que la ausencia de información oficial sobre la inflación, genera una sobreprotección por incertidumbre que amplifica el problema.

La crisis económica que atraviesa el país, ha generado incertidumbre en la población ya que desconocen cuánto será el aumento de los productos la semana siguiente.

El economista alertó que no publicar la inflación no hace que no exista y que la población no la sufra en el día a día, “Esconderla es una operación avestruz” tildó.

En el país, no existen reportes de este indicador por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), por tal razón, la Asamblea Nacional (AN) decidió comenzar a calcular y hacerlo público a la población.

Al respecto, León expresó que bloquear la información estadística del BCV afecta la capacidad de análisis, planificación y contratación en Venezuela, además celebró el esfuerzo de la AN ante la falta de información oficial.

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, la inflación del mes de enero fue de 18,66% y para finales de año será de 679,73%.

La ausencia de información oficial sobre inflación genera una sobreprotección por incertidumbre que amplifica el problema. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) February 24, 2017

No publicar la inflación no hace que no exista y que la población no la sufra en el día a día. Esconderla es una operación avestruz. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) February 24, 2017

La inflación no existe en un reporte del BCV sino en el supermercado, abasto, bodega, lonchería, arepera, taller, clínica, farmacia…. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) February 24, 2017

La decisión oficial de bloquear la información estadística del BCV afecta la capacidad de análisis, planificación y contratación en Vzla. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) February 24, 2017