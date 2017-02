Nuevo aumento salarial pone en riesgo las alcaldías

El quinto aumento de cestaticket hecho por Nicolás Maduro en los últimos 11 meses, no solo perjudica a la empresa privada, sino que coloca en situación de riesgo a las alcaldías.

Así lo aseguró este lunes el alcalde del municipio El Hatillo (Miranda), David Smolansky, quien alertó que la “dictadura” no comulga con un libre mercado, por lo cual busca continuar destruyendo la economía venezolana.

“En El Hatillo se dejaron de transferir cerca 500 millones de bolívares el año pasado y los cálculos que hemos hecho con este nuevo aumento representan para El Hatillo millones de bolívares. Ahí no se afecta a David Smolansky, sino a decenas de enfermeras, funcionarios policiales, bomberos, protección civil y así como está nuestra alcaldía están alrededor de 300 alcaldías en el país”, expuso.

Insistió en que los incrementos que corresponden en la Unidad Tributaria anualmente, no favorecen al bolsillo del ciudadano sino a la deformación de un salario; destacó que los gobiernos locales se han convertido expresamente en “pagadores” de nóminas dado a los constantes aumentos que ordena el Ejecutivo.

“Nos seguiremos muriendo de mengua en las alcaldías porque lamentablemente no contamos con los resultados para ejecutar los proyectos que tenemos en la reconstrucción de la mejor Venezuela. Los aumentos no son los más idóneos mientras se mantenga un modelo económico impuesto por el régimen de Nicolás Maduro. Los problemas de los venezolanos no se solucionan con un aumento de sueldo, aquí la verdadera solución se logrará con un cambio de gobierno este mismo año”, apuntó Smolansky.