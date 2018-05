Producción de la industria gráfica cayó en 60% en primer trimestre

Ocupando solo un 10% de su capacidad instalada, con inventarios, con una caída en la producción de 60%, con inventarios de insumos para 30 días y encarecimiento en los precios por encima del 1000%, la situación del sector gráfico nacional es dramática, asegura Blanca González, Directora Ejecutiva de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas (AIAG).

Advierte que los porcentajes de la última encuesta de coyuntura, son alarmantes para el gremio de las artes gráficas, la disminución del volumen de producción, los elevados costos para la reposición de inventarios y el quebranto en las importaciones, son las causas principales que están afectando a la industria.

Revela que desde el año 2016 hasta la fecha, continúa la paralización transitoria de líneas de producción, así como el cierre temporal de algunas empresas o cambios en su jornada de trabajo, originando un aumento en forma dramática de la crisis que atraviesa la industria. La renuncia del personal por migración, es un fenómeno que también está afectando a las empresas

No habrá mejoras sin cambios de políticas

Ratifica que no hay productos en los anaqueles, no hay producción gráfica. La industria de las artes gráficas, siempre se había caracterizado por ser uno de los sectores con mayor capacidad y actividad en su producción, ya que forma parte del proceso productivo para la venta de productos de la canasta básica, que hoy no se ven en los comercios.

Al ser integrante de la cadena productiva como proveedor en las áreas de impresión de etiquetas, empaques, cajas y estuches, que abastecen a sectores primarios de la industria como son principalmente alimentos y medicinas, sectores transversales que tampoco están produciendo, nos han orillado a seguir en descenso en nuestros volúmenes de producción; muestra de ello son los resultados de nuestra última encuesta de coyuntura, las empresas

afiliadas a la Asociación de Industriales de Artes Gráficas (AIAG), no escapan a la crisis que está arrastrando a todo el sector industrial.

A menos del 10 % de su capacidad instalada, la industria gráfica sigue tratando de operar, según los resultados de la encuesta de coyuntura que mide el desempeño del sector en el primer trimestre de este año, comparándolo con el mismo período del año 2017, el porcentaje de volumen de producción disminuyó en un 60%, lo que indica que los niveles del sector siguen en declive, según el 90% de la muestra, al sumar los resultados de las encuestas que midieron los trimestres del 2017, tenemos una industria en números rojos.

El 66% de las empresas encuestadas tienen materia prima para trabajar por un

período de 30 días hasta un máximo de 60 días, motivado al extremo aumento de los precios, que está por el orden de más del 1000%, de acuerdo a lo que contestó el 93 % de nuestros encuestados y el 87% de nuestras empresas están haciendo la poca reposición de inventarios, vía compras locales a través de distribuidores con precios especulativos. Asimismo, ratifican que sin divisas resulta imposible acceder a los mercados internacionales.

Advierten que a pesar de los aumentos de salarios realizados por el Ejecutivo, resulta insuficiente, ante el encarecimiento de los precios; a lo cual se suma la problemática del transporte, que está afectando la producción, a esto hay que agregar que ha habido una reducción en la nómina del sector de 23%.

González explica, que la acelerada y continua subida de los precios, que tiene a Venezuela sumergida en una “Hiperinflación”, proceso que ha originado la pérdida y valor real de nuestra moneda, tampoco ayuda a levantar los niveles de producción en la industria; estima que mientras no exista un cambio en las políticas económicas en Venezuela, apoyo al empresario venezolano, políticas para fortalecer el parque industrial, las empresas en general y específicamente las de artes gráficas, seguirán teniendo los problemas y se verán obligadas a un cierre definitivo de operaciones.