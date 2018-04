PulsoEmpresarial Estrategias de marketing aplicada a los servicios

Los servicios son intangibles, por lo cual su comercialización se hace más difícil que los productos tangibles; las organizaciones suelen recurrir a las estrategias aplicadas a los servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores de la manera más eficiente posible.

En primer lugar, es necesario tangibilizar el servicio en la medida de lo posible; para esto se debe realizar una presentación detallada del servicio ofrecido, de esta manera es posible que el target o consumidores perciban mejor la calidad y logren captar las cualidades del mismo. Otro aspecto fundamental lo constituye el precio; en este sentido es importante evaluar la premisa precio/calidad, además se debe considerar la situación compleja del país en cuanto a la disminución de la demanda.

El relacionar el servicio con la marca juega un papel vital; espor esto que los consumidores tienden a tener una representación mental que diferencia un producto de los de la competencia.

Por otro lado resulta imprescindible establecer un posicionamiento solido entre la calidad y la imagen corporativa y de esta forma contrarrestar la naturaleza perecedera de los servicios puesto que algunos caducan en un tiempo muy breve, por ejemplo un boleto aéreo que no haya sido vendido el día de hoy para el siguiente día no se puede vender, esto es una cualidad de los servicios debidoa que los mismo no se pueden almacenar. En definitiva, los servicios requieren un tratamiento especial y en consecuencia las estrategias se deben basar en crear una relación directa entre empresa y mercado meta buscando la fidelización de los consumidores; tal como menciona Donald Porter cundo expresa: “Tus clientes no esperan que seas perfecto. Lo que si esperan es que les resuelvas un problema cuando algo sale mal”.

