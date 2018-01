Pulsoempresarial TNT presenta el primer paso hacia la estatuilla dorada: Nominaciones a los Oscar® 2018

El anuncio más esperado por la industria cinematográfica se puede seguir en TNT el martes 23 de enero, a partir de las 09.30 a.m. (VEN). También disponible en TNT GO en Live Streaming y en las redes sociales del canal.

El detalle y comentarios de estas nominaciones estarán a cargo de Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez Govela y César Cardoza.

Suspenso, emoción, sorpresa y decepción, sentimientos que se reúnen en una sencilla ceremonia en donde se anuncia a los nominados para la 90ª edición de los Premios Oscar. Los nombres de los aspirantes a cada una de las categorías elegidos por la Academia podrán conocerse a través de la transmisión de TNT, el martes 23 de enero, a las 07.30 (MEX) / 08.30 (COL) / 09.30 (VEN) / 10.30 (ARG / CHI) horas y que tendrá los comentarios de Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez Govela y César Cardoza. También estará disponible en Streaming a través de TNT GO y en las redes sociales del canal.

Una instancia única para conocer a las cintas que postularán a mejor película, a los actores que competirán por ser los más destacados de sus rubros, a los directores que sobresalieron por sus propuestas, y a una serie de premios técnicos que en su conjunto hacen posible la magia del cine: edición, montaje, vestuario, maquillaje, guión, entre otros.

El anuncio de las nominaciones de los Oscar es la instancia previa a la gran premiación de la Academia, cuyo evento principal, el más importante de la industria del cine, se realizará el domingo 4 de marzo en el Dolby Theatre y también será transmitido por TNT. La 90ª edición de esta glamorosa e inolvidable velada será conducida por Jimmy Kimmel.

Las nominaciones para la 90ª edición de los premios Oscar se conocerán el martes 23 de enero a las 09.30 a.m. (VEN) y podrá verse exclusivamente en TNT y en streaming por TNT GO.

