Sector inmobiliario tiene 25 trimestres en caída

El sector inmobiliario venezolano vive uno de los momentos más difíciles, al extremo que lleva 25 trimestres consecutivo en caída, asegura Aquiles Martini Pietri, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y Tesorero de Fedecámaras, al presentar un balance del sector.

Expresa que en lo que respecta a la producción de viviendas por parte del sector privado, como promoción, también este año estima que no llegarán a las 5.000 viviendas, más allá del cuento de la Misión Vivienda Venezuela.

-Luego vemos el oficio o la reciente resolución del SAREN al prohibir la venta de inmuebles en la zona fronteriza, una prohibición momentánea, pero recordamos el “por ahora” que ya lleva 18 años, no hay una fecha definida, y esto lo que es un nuevo ataque a la propiedad privada del venezolano, a lo establecido en la Constitución sobre la libre disponibilidad del bien y creo que esto no pinta nada bonito para el año que viene, cuando estimo que se van a presentar más distorsiones económicas, por lo que el mercado inmobiliario, que obviamente no puede ajustarse a los valores inflacionarios, porque la gente no tiene como pagarlo, va a haber una nueva caída en su producción y comercialización, segura.

Destaca que no hay dinero para construir más viviendas, salvo las que se hacen en la Misión Vivienda, que todos saben que no es verdad las cantidades que se dicen, no hay dinero para financiar proyectos privados porque la banca de alguna manera está descapitalizada, no hay dinero para el comprador en término de créditos hipotecarios, ya que el máximo que te prestan para un crédito hipotecario esta en el orden 18 millones de bolívares, pero para poder ingresar a ello tienes que justificar un ingreso de 500 mil bolívares mensuales, que no es el ingreso que tienen los venezolanos.

-Todo este coctel lo que va a generar es más problemas en el sector inmobiliario, sector construcción y entendamos que estos sectores dinamizan la productividad de un país, es el que más in fluencia tiene en el desarrollo y recuperación económica de un país, por todo lo que significa la misma actividad, sino los anexos y contextos, como materias primas, personal trabajando, recursos financieros, todo eso no se va a ver el año que viene, que va a ser un muy complejo, difícil y ojalá que el Gobierno entienda que necesitamos ponernos de acuerdo, de lo contrario el venezolano va a tener muchas más penurias el año que viene, afirma.