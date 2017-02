Suben reservas internacionales

Las reservas internacionales netas de la República al 9 de febrero, registran un saldo de US$ 10.582 millones, lo que refleja un incremento de US$ 57 millones en relación con el saldo de la semana anterior que se ubicó en US$ 10.525 millones.

Esta semana la evolución de las reservas internacionales registro un leve aumento, pero muy poco significativo, por lo que persiste el clima de preocupación e inquietud, entre las autoridades monetarias venezolanas por cuanto no se ha logrado alcanzar un comportamiento ascendente o estable de esta variable.

El portal web del Banco, Central de Venezuela (BCV) revela que el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), se mantiene en US$ 3,0 millones, por cuanto no ha vuelto a recibir en los últimos tres años, aportes por parte del Estado venezolano.

Con este comportamiento de las reservas en la semana, el saldo de las divisas de Venezuela en el exterior se ubica en US$ 10.585 millones, mientras que las reservas operativas siguen mostrando niveles muy precarios, sin que se vislumbren indicios que permitan proyectar una recuperación de esta variable.